Самарская сетевая компания даст свет для 500 дошколят Самары

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Энергетики Самарской сетевой компании завершают работы по подключению к электроснабжению двух детских садов в Самаре, расположенных на улицах Ташкентской и Березовой аллее. Строительство новых дошкольных образовательных учреждений проходит по программе реализации нацпроекта «Демография». Каждый из них рассчитан на 240 мест: для детей в возрасте от года до семи лет будут работать 12 групп, в том числе и ясельные.Самарская сетевая компания уже выполнила основной объем работ по подключению детского сада на Березовой аллее: от трансформаторной подстанции до садика проложили 4 кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью почти километр. Как только на фасаде здания будет смонтировано вводно-распределительное устройство, специалисты ССК заведут в него кабели и проведут пуско-наладочные работы.В настоящее время энергетики прокладывают четыре кабельные линии для электроснабжения строящегося детского сада на ул. Ташкентской.Оба дошкольных образовательных учреждения планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.