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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Молодых специалистов КНПЗ раскрасили нефтью

31 октября 2019 17:05
79
Молодых специалистов КНПЗ раскрасили нефтью
Через церемонию посвящения в нефтяники прошли 19 человек, пополнивших коллектив завода после окончания вузов.

Молодежь нефтепереработки пороху, конечно, не нюхала, а вот с запахом нефти старшие коллеги новичков знакомят, да еще в торжественной обстановке. Церемония посвящения в нефтяники – традиционный праздник, сохранившийся до наших дней с самого зарождения отрасли в стране. Но если раньше нефть на лицах появлялась естественным путем – в процессе добычи и переработки в отсутствии закрытых технологий, сегодня это постановочная процедура, завершающая адаптацию молодых специалистов, принятых на завод в текущем году.

Посвящение в нефтяники, с клятвами и торжественной передачей знамени, - кульминация праздника: бывалые заводчане кисточками нанесли на лица ребят самую настоящую нефть. В статусе молодых специалистов, дающем множество возможностей для развития, новоиспеченным нефтепереработчикам предстоит пребывать в течение трех лет. Сегодня в дочерних обществах компании «Роснефть» трудятся около четырех тысяч молодых специалистов. Ежегодно сотни бывших студентов приходят на самарские предприятия Компании.
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