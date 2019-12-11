Дизельное топливо Куйбышевского НПЗ вошло в сотню лучших товаров России
11 декабря 2019 10:18
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Подведены итоги Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» - 2019. Среди победителей федерального этапа - 25 наименований продукции из Самарского региона.
В их числе произведенное на АО «Куйбышевский НПЗ» зимнее дизельное топливо Евро-5 с улучшенными низкотемпературными свойствами.
Включение в рецептуру топлива новой присадки позволило снизить предельную температуру фильтруемости и температуру застывания топлива до –32ºС, сохранив качество и снизив затраты.
Конкурс «100 лучших товаров России» - один из самых престижных в стране, определяющий, какие товары являются самыми высококачественными. Борьба за первенство побуждает участников выпускать конкурентоспособную продукцию и развиваться.
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