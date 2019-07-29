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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Более 1000 потребителей Самарагорэнергосбыта ежеквартально остаются без света

29 июля 2019 13:43
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Более 1000 потребителей Самарагорэнергосбыта ежеквартально остаются без света.
На 1 июля 2019 г. задолженность населения перед ресурсоснабжающей составила 325 млн руб.

В 2016 году правительством РФ были ужесточены меры по взысканию задолженности потребителей перед поставщиками электроэнергии. Причиной жестких мер стали многомиллиардные долги за электричество.

АО «СамГЭС», как гарантирующий поставщик электроэнергии для более 400 тыс. жителей Самары является активным участником процесса по взысканию долгов с неплательщиков.
На 1 июля 2019 г. задолженность населения перед ресурсоснабжающей составила 325 млн. руб.

В рамках законодательства каждый из безответственных неплательщиков рискует остаться без электричества. По истечению течении 20 дней с момента получения уведомления о введении ограничения на подачу электроэнергии, его могут отключить. Причем, если ранее физическим отключением должников занимались только бригады электроснабжающих организаций, то в настоящее время организованна работа по отключению неплательщиков со стороны управляющих компаний, в чьих домах они проживают.

Обычно после получения уведомления большая часть должников оплачивает свои счета. В случае отсутствия средств физическое лицо может заключить с СамГЭС соглашение о реструктуризации задолженности. Однако дальнейшее нежелание потребителя оплачивать свои долги, приводит к судебному разбирательству и привлечению к взысканию задолженности в ходе совместных рейдов сотрудников компании и судебных приставов. Так только за последние полгода таких рейдов было проведено около 50. Причем отключение от электроэнергии, описание имущества и запрет на выезд за границу, далеко не самая суровая мера по отношению к должнику. В случае неуплаты долга против хронического неплательщика возбуждается исполнительное производство. В ходе которого накладывается арест на банковские счета должника и происходит автоматическое списание средств в пользу гарантирующего поставщика.

Фото: pixabay.com

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