В самарском ПАО «Кузнецов» разработан новый метод численного моделирования и анализа роторной динамики вращающихся машин

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В самарском ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) разработан новый метод численного моделирования и анализа роторной динамики вращающихся машин. Использование метода даст возможность существенно повысить точность численного моделирования и анализа динамических процессов роторных систем.Автор разработки, начальник отдела прочности и теплофизики Инженерного центра Генерального конструктора ПАО «Кузнецов», Игорь Селиванов благодаря своему исследованию победил в состоявшемся в Самарской области Конкурсе молодых ученых и конструкторов, работающих по приоритетным для региона направлениям развития науки, техники и технологий. Разработчик удостоен губернаторской премии.Игорь Селиванов занимается данным исследованием уже три года, опираясь на результаты испытаний газотурбинных двигателей опытного и серийного производства ПАО «Кузнецов», обширную научную базу Инженерного центра Генерального конструктора предприятия.Исследование коллектива ПАО «Кузнецов» имеет большое прикладное значение. Вопросы обеспечения удовлетворительного вибрационного состояния изделия сегодня актуальны в двигателестроении. Особенностью метода является комплексный подход к решению задач роторной динамики, учитывающий условия сложного динамического взаимодействия множества конструктивных элементов газотурбинного двигателя, специфику его нагружения, проведение анализа влияния различных конструктивных и эксплуатационных факторов на общие вибрации.Использование метода облегчает процесс выбора конструктивных решений, рабочих характеристик и эксплуатационных качеств изделия.