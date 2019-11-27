Сегодня на сцене САТОБ на бис дают спектакль студентов самарского института культуры «Аленький цветочек»

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Проект "Театральное Приволжье" проходит впервые по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и проводится среди детских и молодежных театров округа. СО активно включалась в проект:в пилотный год в региональном этапе приняли участие 483 коллективов.По итогам первого этапа в финал вышли два спектакля: «Аленький цветочек» самарского института культуры и «Тайна серого замка или каникулы с привидениями» ДШИ № 6 Самары.Теперь им предстоит побороться за победу в окружном этапе,голосование по которому пройдёт 29 и 30 ноября.«Рад тому, что конкурс проходит у нас так масштабно. И особенно рад, что эта активность создает мощный творческий интерес не только у участников конкурса, но и ребят, которые сегодня являются школьниками, студентами, молодыми специалистами, к великому искусству театра. Рассчитываю на то, что наши театры будут развиваться и дальше. У нас уже есть достижения - в частности, у оперного театра труппа прибавляется день ото дня. И мы все смелее и смелее заявляем свои спектакли на самых главных сценах РФ. Это и наш любимый коллектив Самарского академического театра драмы, надеемся, что и он получит новый импульс. Рад вам рассказать и о том, что уже работает новая сцена театра "СамАрт", и кукольный театр в ближайшее время, наконец, обретет свою площадку», - отметил глава региона.Губернатор подчеркнул, что благодаря нацпроекту "Культура", инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, новую жизнь обретут многие театральные и концертные площадки по всей области.«Очень важно, что создаются и новые формы, такие как виртуальные концертные залы, передвижные библиотеки, - все это сегодня востребовано временем, новым поколением граждан России», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Оценить мастерство юных артистов и проголосовать за понравившуюся постановку смогут все желающие путём интернет-голосования, либо позвонив по телефону. По итогам конкурса будут определены лучшие студенческие и школьные театры ПФО, а также лучшая режиссерская работа, лучший актёр/актриса.По правилам конкурса жители регионов не могут голосовать за своих земляков. Именно поэтому моральная поддержка артистам особо важна. Глава региона пожелал режиссёру и актёрам удачи и выразил уверенность,что на окружном этапе ребята также ярко представят свой спектакль, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО