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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

В Сбербанке проанализировали, как меняется жизнь после рождения детей

28 августа 2019 16:02
114
В первые три года жизни ребенка родители реже ходят в рестораны, меньше путешествуют и значительно сокращают расходы на спорт.
- Во время беременности будущие мамы чаще покупают домашних питомцев и растения. В планировании финансов они себя ведут противоречиво: одновременно берут кредиты и открывают депозиты.
- В первые три года жизни ребенка родители реже ходят в рестораны, меньше путешествуют и значительно сокращают расходы на спорт.
- Семьи с детьми в два раза чаще берут потребительские кредиты.
- Расходы на подготовку к школе в среднем по России в 2019 г. составили 7282 руб., что на 2,7% выше уровня 2018 г.

Сбербанк в проекте «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) проанализировал особенности финансового поведения родителей в зависимости от возраста детей. Выяснилось, что рождение ребенка значительно влияет на структуру расходов человека и приводит к ее устойчивым изменениям. Они происходят скачкообразно и случаются трижды до достижения детьми совершеннолетия: непосредственно во время беременности мамы, примерно в 3–4 года и в районе 11 лет.

Далее в связи с возрастом меняются предпочтения родителей, и затруднительно сказать, что влияет на структуру расходов больше — вышеуказанный фактор или
наличие детей. Поэтому в исследовании фокус сделан на расходы родителей на ранних этапах жизни ребенка.

За год до рождения ребенка траты на «развлечения» достигают своего пика, но уже через шесть месяцев их доля резко снижается. К моменту появления ребенка
на свет она падает на 6 п. п. и составляет лишь четверть от максимальных значений. Кратковременный всплеск за 6–7 месяцев до рождения связан, очевидно, с новостями о будущем пополнении семьи. Стартовый уровень, как правило, более никогда не достигается.

Расходы на кафе и рестораны сокращаются на 2,7 п. п. (или на 41%) с последующим частичным возвратом к исходному уровню. Тем не менее траты в этом сегменте остаются достаточно близкими к среднему значению по всему населению. А вот на путешествия будущие родители тратят заметно меньше. Во время беременности и в течение первого года жизни ребенка доля расходов на поездки снижается в среднем на 2 п. п. и остается существенно ниже своей средней величины вплоть до его совершеннолетия.

Во время беременности ожидаемо наблюдается всплеск активности в категориях «аптеки» и «медицинские услуги». Кроме того, более чем на 10% возрастает спрос в сегментах «зоомагазины» и «магазины газонов и садов». Родители так же активно покупают товары длительного пользования. Затраты на обустройство
жилья (расходы на строительство и ремонт, покупку мебели и бытовой техники; объединены в условную категорию «все для дома») резко возрастают за четыре
месяца до пополнения в семье. В это время они превышают свое типичное значение на 3,7 п. п. (44%).

В первые три года воспитания ребенка доля трат женщин и мужчин в различных сегментах заметно отличается. Так, например, расходы мужчин на лекарства и
медицинские товары увеличиваются на 7% относительно среднего уровня, а расходы женщин в этой категории снижаются на 8%. Папы тоже наращивают долю трат на одежду, обувь и мебель, в то время как у мам она несколько сокращается. Оба родителя чуть реже ходят в кафе и рестораны и урезают расходы на спорт. Представительницы прекрасного пола также вынуждены меньше времени посвящать себе: на категорию «салоны красоты, массаж и SPA» приходится лишь три четверти от обычного уровня.

В исследуемых данных можно проследить изменение финансового поведения клиентов. Во время беременности женщины действуют противоречиво: откладывают деньги на депозиты и почти одновременно берут займы (речь идет обо всей выборке, а не о конкретных людях). После появления ребенка семьи обращаются к кредитам более последовательно. В целом 28% граждан России в возрасте 18–65 лет имеют потребительский кредит. По группе россиян с детьми этот показатель возрастает почти вдвое — до 52%. Также зафиксирована устойчивая склонность семей брать ипотеку после рождения второго ребенка.

Еще одна традиционная статья родительских расходов — подготовка к школе. Это траты на одежду, обувь, книги, канцелярские товары и цветы. В выборку
исследования по этой статье были включены только граждане с детьми в возрасте 7 лет, то есть теми, кто идет в первый класс, и в возрасте 17 лет  —
десятиклассниками.

Траты в категориях «одежда» и «обувь» увеличились по сравнению с прошлым годом на 3,2%. В среднем по России они составили 4116 и 1719 рублей соответственно. Расходы на книги практически не изменились, а на канцтовары упали на 10,3% г/г.

Всего расходы на подготовку к школе в среднем по стране в этом году составили 7282 руб., что на 2,7% выше уровня 2018 г. Дороже всего собрать детей в школу
— в Сахалинской области: затраты на первоклассника составили 11 639 руб., на десятиклассника — 10 764 руб.

В Самарской области расходы для подготовки школьников в первый и десятый классы оказались равными — 6 887 руб. в среднем. Минимальной стоимость подготовки к школе оказалась в Удмуртской Республике, она составляет 5 604 руб. 
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