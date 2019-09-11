Теперь можно пополнять карты Сбербанка с карт других банков через мобильное приложение
11 сентября 2019 16:22
108
- Комиссия за перевод составляет 1,2%, но не менее 30 рублей. За пополнение кредитных карт Сбербанка комиссия не снимается.
Теперь клиенты могут мгновенно переводить деньги с любых дебетовых карт российских банков на карты Сбербанка в мобильном приложении «Сбербанк
Онлайн».
Эта функция пригодится тем, кто пользуется картами разных банков, но основная — карта Сбербанка. Комиссия за перевод составляет 1,2%, (но не менее 30
рублей). Пополнение кредитных карт Сбербанка осуществляется без комиссии.
Чтобы сделать перевод, клиенту в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в меню «Карты» нужно нажать кнопку «Пополнить» и выбрать «С карты другого
банка». Затем в графе — ввести сумму перевода, данные карты другого банка и подтвердить операцию паролем. Такой способ переводов — быстрый, удобный и
безопасный.
Эту же операцию можно совершить на сайте Сбербанка.
В веб-версии Сбербанк Онлайн услуга пока не доступна.
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты»:
«Мы понимаем, что наши клиенты могут пользоваться услугами и других банков. Наша задача — сделать их взаимодействие со Сбербанком максимально удобным и комфортным, чтобы у обычного пользователя не возникало сложностей при пополнении наших карт с карт других банков. Таким образом мы расширяем горизонт возможностей и мобильность наших клиентов».
Фото: expertnw.ru
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