Сбербанк дарит клиентам новогодние скидки и рассказывает, каким был их персональный финансовый год
20 декабря 2019 17:19
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- После авторизации клиенты могут пройти тест и вспомнить, какие финансовые события случились в их жизни в уходящем году.
- Все предложения и тесты доступны на сайте www.sberbank.ru/2020.
Сбербанк запустил новогодний проект, www.sberbank.ru/2020, в котором пользователи могут получить скидки до 60% к Новому году, а также узнать больше о том, каким был их персональный финансовый год.
Чтобы воспользоваться скидками, клиенту банка необходимо авторизоваться по Сбербанк ID — единому аккаунту для удобного и безопасного входа на сервисы Сбербанка и партнеров. После этого откроется доступ к новогодним предложениям.
Сбербанк приготовил клиентам следующие предложения к Новому году:
- вклад «Новогодний бонус» по ставке до 5,25%;
- вклад «Выгодный старт» по ставке до 5,85%;
- кредит на любые цели со ставкой от 11,9%;
- возможность стать обладателем 100 000 бонусов СПАСИБО, оплачивая покупки по картам Mastercard с помощью Apple Pay;
- «Сбербанк страхование» — скидки в размере 20% по программам «Защита дома онлайн» и «Защита карт онлайн» и 15% по программе «Страхование
путешественников онлайн»;
- «Сбербанк Управление Активами» — индивидуальный инвестиционный счет с услугой «Возврат налогов» в подарок.
Специальные предложения подготовили и компании экосистемы Сбербанка:
- онлайн-кинотеатр Okko —подписка «Оптимум» на 30 дней за 1 рубль и скидка 50% на её продление на следующий месяц;
- маркетплейс «Беру» — скидки до 50%;
- сервис доставки из ресторанов Delivery Club — скидка 30% по промокоду на первый заказ и 10% на любой заказ;
- такси «Ситимобил» — скидка 15% на 5 поездок;
- медицинский сервис DocDoc — скидка на услугу «Семейный доктор», которая обойдется в 380 рублей вместо 499 (одна консультация) и в 3300 рублей вместо 4500 (годовая подписка);
- сервис доставки продуктов «СберМаркет» — 299 рублей по промокоду на один заказ;
- сервис по продаже билетов «Рамблер/касса» — скидка до 25% при оплате картой Сбербанка;
- программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» - акция «Подарков хватит на всех». Возврат до 100% от стоимости покупки бонусами СПАСИБО и специальные предложения от партнёров.
В акции также принимают участие партнеры банка, которые предоставляют скидки до 60% на отдельные категории товаров либо начисляют повышенные бонусы СПАСИБО участникам программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».
Представлены все основные категории товаров и услуг:
- супермаркеты («Лента»);
- одежда и обувь (LAMODA, New Balance, Timberland, DKNY, Mark O’Polo, Escada);
- техника (Braun, Huawei, PHILIPS, Samsung, BLACK+DECKER, OLYMPUS, Tefal, Rowenta, Moulinex, «220 Вольт», Holodilnik.Ru);
- детские товары («Дочки-сыночки», TOY.RU, «Детский мир»);
- косметика (Yves Rocher, NYX, La Roche-Posay, «Ю’Бьюти», «АДАМАС», Lancome, Ansaligy, Pharmacosmetica, «Подарок», Urban Decay, Kerastase);
- услуги (Busfor, Shvabe);
-другое (Hoff, «Бетховен», Purina, Coral Travel, MBG Wine, L-Wine, «3-15», AllTime.Ru, Skyeng, GROHE, Madeleine, «Альпина Паблишер», «Доктор
Столетов», «Самсон Фарма», «ЛитРес», «А-МЕГА», «Да, здоров!», SkyShop, «ВелоШоп», «Рольф», PEGAS Touristik, Level Travel, «Счастливый взгляд»,
Burger King).
Кроме того, на сайте www.sberbank.ru/2020 пользователи могут пройти сразу два теста. Первый из них — «Верю/не верю» — предлагает угадать, какие изменения произошли в жизни клиентов банка за 2019 год. Второй дает возможность вспомнить, какие позитивные финансовые изменения были в их собственной жизни в период с января по октябрь 2019 года: сколько бонусов СПАСИБО они накопили, какой процент от их расходов составляет безналичная оплата, как часто они расплачиваются смартфоном или «умными» часами, в какой категории трат они совершили самую крупную безналичную покупку, сколько тратили в среднем в день по картам Сбербанка и так далее. Итогами теста можно поделиться в соцсетях.
Также в ближайшее время Сбербанк представит новогодний видеоролик, режиссером которого стал Тимур Бекмамбетов, и новый спецпроект «Шар желаний», когда банк поможет клиентам выполнить данное перед Новым годом обещание.
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