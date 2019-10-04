Сбербанк будет обучать студентов Самарского государственного экономического университета работе с проблемными активами

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Курс состоит из 20 академических часов, среди тем: правовые основы урегулирования долгов, оценка эффективности деятельности работы с проблемными активами, введение в комплаенс, основы корпоративных финансов, их применение в работе с проблемными активами и многое другое. Преподавателями курса выступят руководители профильных подразделений Поволжского банка Сбербанка.«Мы хотим развивать студенческое сообщество региона и готовы делиться собственным опытом. Нами был разработан уникальный авторский курс, который даёт редкий симбиоз знаний в сфере экономики и права, призванный повысить не только компетенции, но и стоимость выпускников на рынке труда. Я уверен, что изучение курса позволит молодым ребятам глубже погрузиться в профильные предметы, а лучшим из них создаст отличные возможности для карьерного старта», – подчеркнул заместитель председателя Поволжского банка СбербанкаЛучшие студенты курса будут приглашены в Сбербанк для прохождения практики в 2020 году.«Университет дает своим студентам системные, фундаментальные знания и, главное, учит умению постоянно пополнять их, постоянно учиться. Для того, чтобы повысить ценность наших выпускников в глазах потенциальных работодателей, сократить сроки погружения молодых специалистов в практическую область, сроки их адаптации, мы стремимся дать своим студентам еще и узкоспециализированные знания. И поэтому совместная образовательная программа со Сбербанком для нас очень важна. Для наших студентов это уникальная возможность получить знания из первых рук – от руководителей профильных подразделений Поволжского банка Сбербанка, возможность сформировать новые профессиональные компетенции, востребованные на рынке», – комментирует ректор Самарского государственного экономического университетаНапомним, что в начале августа Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Самарской области, предметом которого стала реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на создание и развитие кадрового потенциала региона. 1 октября подобный обучающий курс стартовал также в Самарском университете.