Сбер представил SberQ — уникальный HR-инструмент для оценки руководителей высшего звена

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Сбер создал уникальный HR-продукт — инструмент для оценки руководителей высшего звена SberQ. Он позволяет точно определить уровень развития необходимых руководителю компетенций, психологических и личностных особенностей в дистанционном формате, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса.

SberQ имитирует реальные условия работы топ-менеджера, чем кардинальным образом отличается от остальных аналогичных продуктов. Реалистичность происходящего обеспечивают элементы геймификации: участник оценки отвечает на письма и звонки, «встречается» с коллегами, принимает решения и эмоционально вовлекается в процесс. Это позволяет HR-специалистам увидеть естественные реакции и поступки оцениваемого в рабочей среде, а кандидат, в свою очередь, получает интересный и необычный опыт, может прочувствовать на себе сложность и масштаб работы топ-менеджера, адекватно оценить себя и спланировать своё дальнейшее развитие.

Проект был реализован на специальной IT-платформе силами методологов и программистов Сбера с участием специализированного подразделения банка — Лаборатории нейронаук и поведения человека.

SberQ активно используется внутри Сбера. Благодаря нему у руководителей, недавно присоединившихся к команде, появляется возможность сразу определить главные фокусы для своего дальнейшего развития, что повышает успешность их адаптации. Результаты тестирования используются при принятии решений по найму, ротации и карьерному продвижению.

По итогам премии «Цифровая пирамида» SberQ признан лучшим HR-Tech-продуктом в 2020 году. Теперь этот инструмент для повышения эффективности процессов оценки, найма и развития руководителей высшего звена стал доступен и другим компаниям.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Новая интеллектуальная система позволяет повысить эффективность процессов оценки, найма и развития руководителей высшего звена, раскрыть потенциал будущего сотрудника. Теперь SberQ стал доступен нашим партнерам. По итогам анализа заказчик и участник смогут получить подробные отчеты, содержащие оценку соответствия позиции, расшифровку компетенций и рекомендации по развитию».

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