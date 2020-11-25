Набиуллина считает, что программу льготной ипотеки нужно своевременно завершить

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Своевременное завершение программы льготной ипотеки под 6,5% позволит избежать формирования пузырей на финансовом рынке, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы, передает ТАСС.

"Действует льготная программа кредитования, которая, конечно, очень помогла и гражданам сохранить возможность улучшать жилищные условия, и застройщикам продолжать ввод новых домов. Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья", - сказала она.

Глава ЦБ отметила, что рыночные, а не только субсидированные ипотечные ставки, также снизились, что позволит гражданам получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения, считает Набиуллина.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС