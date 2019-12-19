Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
19 декабря 2019 15:28
77
- В 108 точках доступен прием платежей за ЖКХ, стационарную связь и прочее: оплатить услуги можно картой любого банка.
- В 2020 году банк планирует увеличить число банковских агентов, расширив их функциональность.
Более 3000 торговых точек в 76 регионах России стали банковскими агентами Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы. Теперь клиенты могут снять наличные без комиссии в привычных сельских магазинах, совершив минимальную покупку.
Проект Сбербанка по развитию агентской сети стартовал в 2018 году. В тестовом режиме на конец 2018 года было открыто 118 агентских точек. К 1 сентября 2019 года их количество достигло 1270, а в декабре 2019 года — уже более 3000. На сегодняшний день в Самарской области открыто уже 57 агентских точек. В 2020 году банк планирует увеличить число банковских агентов.
Вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность. Изначально в них можно было только снять наличные с карты, но в октябре
2019 года появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи и прочее. Оплатить услугу можно по штрихкоду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка.
Оплатить услугу можно картой любого банка. Новые возможности уже доступны в 108 агентских точках, а в следующем году банк планирует подключить к приему платежей все агентские точки.
В 2020 г. планируется сделать доступными для клиентов в агентских точках такие услуги как оформление банковской карты, страхование и т.д.
Развитие агентской сети — приоритетное направление программы доступности финансовых услуг в сельской местности. Банк использует уже сложившуюся и понятную для жителей инфраструктуру, поэтому дополнительных инвестиций не требуется. Проект выгоден и торговым точкам, т.к. обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов. Банк самостоятельно проводит обучение персонала, обеспечивает техническую поддержку и информационное сопровождение.
Сергей Мальцев, старший вице-президент Сбербанка:
«Мы сделали большой шаг в решении задачи по обеспечению доступности финансовых услуг для людей, живущих в сельских и удаленных точках.
Развитие нового формата позволит нам предоставить качественный сервис даже в небольших населенных пунктах с населением 250–400 человек.
Мы планируем и дальше расширять количество агентских точек и перечень доступных в них финансовых операций. Будем делать все для того, чтобы
предоставлять качественный сервис в любой точке страны».
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
18 декабря 2019 13:29
Ключевая тема-участие в Нацпроектах. Экономика региона
315
18 декабря 2019 10:31
Ее стоимость — порядка 5 млн рублей. Экономика региона
183
17 декабря 2019 14:59
Участники акции получат от гарантирующего поставщика в подарок полное списание пени за неоплату или несвоевременную оплату коммунальных услуг. Экономика региона
53
Финансы и Банки
19 декабря 2019 15:28
В 108 точках доступен прием платежей за ЖКХ, стационарную связь и прочее: оплатить услуги можно картой любого банка. Финансы и Банки
77
18 декабря 2019 17:36
Сервис DocDoc совместно с cетью аптек Вита дал возможность всем клиентам получить доступ к услугам телемедицины. Финансы и Банки
364
18 декабря 2019 16:20
«БКС Премьер» - о новых возможностях для получения дополнительного дохода. Финансы и Банки
991
Строительство
19 декабря 2019 15:50
Планируемая площадь девятиэтажного строения с подвалом составит 8408,7 кв. м. Строительство
55
19 декабря 2019 11:41
Речь идет о случаях, когда достроить дом невозможно. Строительство
175
18 декабря 2019 12:53
Подрядчику обещают заплатить 5,5 млрд рублей. Строительство
291
Материалы и технологии
17 декабря 2019 23:06Бензогенераторы Huter – особенности
Для решения проблемы автономного электроснабжения используют различные методы. И если речь касается резервирования – кратковременного использования, то... Материалы и технологии
27
17 декабря 2019 23:05Компрессор Atlas Copco модель: XAS 88 Kd на шасси
Универсальный дизельный компрессор является источником сжатого воздуха. Он идеально подойдет для того, чтобы питать различный пневматический инструмент. Материалы и технологии
35
16 декабря 2019 09:24Для чего нужен алмазный и абразивный инструмент
В процессе шлифования и полирования суперфиниширования и хонгингования, а также разрезания материалов успешно применяют абразивный инстурмент. Материалы и технологии
31
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
522
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1149
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
2171
Бизнес
18 декабря 2019 22:31
"Наш партнер Asiamotors подтверждает свое развитие и становится официальным дистрибьютором LADA." Бизнес
274
16 декабря 2019 17:24
Благодаря собранным сведениям органы власти смогут объективно оценить уровень «деловой» коррупции в Самарской области и выработать решения по её... Бизнес
337
14 декабря 2019 21:26
Регистрируйтесь! Бизнес
535
Новости компаний
19 декабря 2019 12:04
Помощь учреждениям и организациям окажет КНПЗ. Новости компаний
130
19 декабря 2019 11:51
Акция «В Новый год без долгов» проводится четвертый год подряд среди клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Новости компаний
131
19 декабря 2019 11:11
Прием ведут одновременно шесть операторов. Новости компаний
132
18 декабря 2019 23:36
Аналогичная модификация в США стоит почти на миллион дешевле. Новости компаний
258
IT и Коммуникации
17 декабря 2019 23:08Smart TV – особенности
Smart TV телевизор становится все более востребованным и популярным. На то есть масса веских причин. Это современная технология, благодаря которой становится... IT и Коммуникации
38
11 декабря 2019 17:32Топ – 5 самых популярных онлайн игр 2019 года
Онлайн игры позволяют провести время с удовольствием, а многопользовательские проекты помогают найти новые знакомства. IT и Коммуникации
63
2 декабря 2019 18:31ФотоШОУ PRO – удобная программа для впечатляющих слайд-шоу
Лучшим подарком является тот, который сделан своими руками. И это известно каждому. Если вы решили воспользоваться подобным советом, при этом не знаете, что... IT и Коммуникации
96
Транспорт
18 декабря 2019 13:36
Расписание временно меняется. Транспорт
312
18 декабря 2019 12:57
Разработанный законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Транспорт
248
18 декабря 2019 09:34
Строить развязку или нет, решат на публичных слушаниях 19 декабря. Транспорт
225
17 декабря 2019 09:53Из Южного города в центр Самары хотят направить канатную дорогу
Она должна пройти от железнодорожного вокзала через реку Самара. Транспорт
213
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
63
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
35
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
53
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
428
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
342
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
915
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
701
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
638
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
1004
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
335
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
612
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
681
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
924
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2108
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2613
Мероприятия