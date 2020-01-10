ДомКлик от Сбербанка запустил уникальный сервис для выбора подходящей квартиры
10 января 2020 18:34
114
Специальный алгоритм автоматически определяет одно главное объявление, приоритет отдается предложениям от собственников. Ниже показываются копии этого объявления от других продавцов.
Потенциальный покупатель видит все предложения о продаже квартиры, может сравнить их и выбрать самый выгодный вариант по цене и другим условиям.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:
«Квартира на вторичном рынке – это всегда один уникальный объект, при этом продавать ее могут сразу несколько продавцов. Теперь вместо десятков одинаковых объявлений покупатель видит только конкретную квартиру и все предложения о её продаже. Это позволит из огромного количества похожих объявлений выбрать наиболее подходящее».
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