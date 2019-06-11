В Самаре 13 июня откроется выставка арт-объектов на тему целевых капиталов
11 июня 2019 13:37
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13 июня в Самаре на конференции «Белые ночи фандрайзинга» пройдет выставка «Целевой капитал и дальние стратегии. Искусство объяснять», организованная фондом «Добрый город Петербург» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. Торжественное открытие выставки состоится 13 июня в 19:30 в отеле Holiday Inn Samara.
На экспозиции лучшие музейные художники Петербурга и Самары представят интерактивные экспонаты, которые объединит общая идея: целевой капитал, как инструмент, через который реализуются долгосрочные стратегии. Понятие целевого капитала будет проиллюстрировано с помощью простых метафор и аналогий из различных областей повседневной жизни.
«Идея родилась коллективно в разговоре о современном искусстве, а именно о том, что называется art and science, — отмечает Дарья Буянова, директор фонда «Добрый город Петербург». — Ведь порой современное искусство выступает отличным образовательным инструментом: человек взаимодействует с объектами и начинает понимать, как работает какая-то сложная концепция. В рамках проекта мы решили поговорить про долгосрочные стратегии в общем, а целевые капиталы показать, как некий инструмент, который эти стратегии подпитывает».
В выставке будут представлены 5 интерактивных экспонатов:
«Машина Голдберга» — символ лавины процессов, в данном контексте иллюстрирующий, как одно небольшое действие может запустить целую череду позитивных явлений.
Экспонат «Вечный запас» демонстрирует стабильность эндаументов — они обеспечивают гарантированное поступление денежных средств в бюджет организации.
Арт-объект «Посильная идея» транслирует мысль о том, что целевой капитал значительно облегчает задачу по поиску средств и выступает инструментом софинансирования, хоть и не может самостоятельно обеспечить реализацию крупного проекта.
«Картины в режиме SOS», как воплощение недостижимой мечты, представляет целевой капитал в качестве недостающего инструмента, который позволяет организации воплотить давно задуманные, но сложно реализуемые планы.
Инструмент «Пазл» предлагает посетителям самостоятельно собрать целевой капитал из нескольких крупных вложений и множества мелких.
После конференции каждый экспонат будет отправлен в фонды целевого капитала в разных регионах России, где они уже по-отдельности будут демонстрировать важность целевых капиталов, как инструмента долгосрочного планирования.
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