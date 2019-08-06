Сбербанк запустит свой аналог Apple Music
6 августа 2019 11:16
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Сбербанк планирует запустить собственный музыкальный стриминговый сервис в партнёрстве с существующим.
«Сбер» уже договорился с Zvooq. Сервис предоставит «юридическую и техническую поддержку», а также свою музыкальную библиотеку. Банк выпустит новый бренд на основе этого сервиса и будет сам заниматься его развитием.
Инсайдеры утверждают, что компания также ведёт переговоры с Яндексом и Mail.Ru.
Представитель Сбербанка отметил, что в апреле этого года они приобрели 46% онлайн-бизнеса Rambler Group. Сделка обеспечит обеим сторонам «сильные позиции в индустрии медиа и развлечений», пишут "Ведомости".
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