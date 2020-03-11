ПСБ за 2019 год получил чистую прибыль 14,6 млрд рублей по МСФО
11 марта 2020 11:16
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Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 2019 год составила 14,6 млрд руб., увеличившись почти в 9 раз по сравнению с 2018 годом.
«На протяжении 2019 года ПСБ активно развивался, реализуя стратегию построения опорного банка для оборонно-промышленного комплекса России. Соответствующий статус ПСБ закреплен в законе, который в декабре 2019 года подписал президент России Владимир Путин. При этом ПСБ продолжает оставаться универсальным и усиливает гражданский сегмент бизнес-направлений. Завершение интеграции со Связь-Банком в этом году будет способствовать укреплению рыночных позиций в гражданском сегменте объединенного банка.
Сегодня банк обслуживает уже более половины всех контрактов ГОЗ, и занимает значительную (более 40%) долю рынка рефинансирования военной ипотеки. В соответствии со стратегией ПСБ, как опорный банк для ОПК, должен взять на себя обслуживание до 70% всего оборонно-промышленного сектора страны до 2022 года. Кроме того, мы планируем активно расти в других направлениях», – прокомментировал итоги года Петр Фрадков, Председатель ПСБ.
Кредитование гражданского сегмента корпоративного бизнеса выросло за отчетный год на 60% при существенном изменении структуры кредитования и снижении вложений в рискованные отрасли.
В розничном кредитовании ПСБ продемонстрировал рост в 2,6 раза с фокусом на ипотеку, доля которой в розничном портфеле увеличилась до 67%, а продукт рефинансирования военной ипотеки стал флагманским.
В 2019 году банк в очередной раз подтвердил статус ведущего банка для бизнеса, удостоившись премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Digital банк года для МСБ», а кредитный и гарантийный портфель МСБ увеличился за год на 68%.
Чистый процентный доход за 2019 г. составил 49,3 млрд руб., в 2 раза превышая показатели за 2018 г. за счет значительного роста кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.
Чистая процентная маржа по итогам 2019 г. составила 2,9% по сравнению с 2,1% годом ранее.
Чистый комиссионный доход за 2019 г. вырос на 16% год к году и составил 19,2 млрд руб.
Операционный доход за отчетный период вырос на 87% год к году, в основном, за счет роста чистого процентного дохода и составил 72,9 млрд руб.
Общие и административные расходы за отчетный период выросли на 36% год к году до 40,1 млрд руб. в связи с расширением функционала банка в рамках реализации задач, определенных новой стратегией. Соотношение АХР к операционному доходу год к году улучшилось с 76% до 55% за счет опережающего роста операционного дохода.
Активы банка по состоянию на 1 января 2020 года увеличились на 69% относительно начала 2019 года и составили 2 162 млрд руб. (2018 год: 1 281 млрд руб.). Активы Связь-Банка составили 10% от консолидированных активов банка на отчетную дату. Основные направления роста активов – кредитный портфель и ценные бумаги на фоне притока средств клиентов.
Объем ликвидных активов на балансе банка на 1 января 2020 года составил 785 млрд руб., что эквивалентно 36% активов (2018 год: 452 млрд руб. и 35% соответственно).
Портфель ценных бумаг на конец 2019 года составил 609 млрд руб., что в 2,5 раза выше, чем на конец 2018 года. Основной рост пришелся на вложения в краткосрочные облигации Банка России и ОФЗ. По состоянию на 1 января 2020 г. доля государственных ценных бумаг в портфеле составила 86% (2018 год: 90%), а доля ценных бумаг на балансе банка – 28% (2018 год: 19%).
Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 94% за 2019 год и составил 1 071 млрд руб. (2018 год: 551 млрд руб.). По состоянию на 1 января 2020 года объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 89% до 720 млрд руб., объем портфеля МСБ – на 44% до 104 млрд руб., а розничный портфель – в 2,6 раза и составил 247 млрд руб.
Доля обесцененных кредитов (этап 3 МСФО), за вычетом резерва под обесценение, в чистом кредитном портфеле за 2019 год сократилась с 8,4% до 3,5%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов вырос с 86% на начало года до 90% на конец отчетного периода.
Средства на счетах клиентов по итогам 2019 года выросли на 67% и составили 1 689 млрд руб. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме клиентского привлечения увеличилась за 2019 год с 28% до 34%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов¹ вырос в 2 раза до 911 млрд руб. за счет притока новых клиентов, средства клиентов МСБ и розницы также увеличились на 45% и 37% до 255 млрд руб. и 522 млрд руб., соответственно.
Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 января 2020 года составил 190 млрд руб. (2018: 134 млрд руб.). увеличившись на 56 млрд руб. за счет поддержки от государства на сумму 33 млрд руб., капитализации полученной прибыли на сумму около 15 млрд руб., а также за счет субординированных кредитов Связь-Банка на общую сумму 12 млрд руб., полученных от Агентства по страхованию вкладов в 2015 году в рамках программы докапитализации российских банков.
Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 1 января 2020 года составил 11% при минимальном требовании 8%; коэффициент достаточности основного капитала составил 10,3% при минимальном требовании 6%; коэффициент достаточности базового капитала составил 10,3% при минимальном требовании 4,5%.
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