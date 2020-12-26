В Самарском регионе за последние 5 лет растет количество субъектов малого предпринимательства

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На прошедшем социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия» Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о необходимости стимулирования работодателей на активное трудоустройство людей, потерявших работу из-за пандемии, а также об организации профессионального обучения. Кроме этого, Глава региона уверен, что необходимо создавать условия, позволяющие гражданам открывать собственное дело.

Служба занятости содействует безработным гражданам в самозанятости. Так, за последние 5 лет в регионе при содействии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в муниципалитетах было создано 2020 субъектов малого предпринимательства. В текущем году индивидуальными предпринимателями стали 356 человек. Безработные граждане оформили самозанятость в различных сферах деятельности: сфера услуг, торговля, производственная сфера, сельское хозяйство, строительство и др.

Евгений Железнов обратился в центр занятости населения Новокуйбышевска с целью содействия в открытии бизнеса. Молодой человек сам в прошлом спортсмен и давно мечтал о собственной детской школе футбола. Комиссия согласовала бизнес-план Евгения и оказала финансовую помощь для стартап. Сегодня Евгений успешно тренирует детей в возрасте от 3 до 7 лет. Количество желающих поучиться у молодого тренера растёт. На сегодняшний день школу футбола посещает 10 детей.

В рамках программы содействия самозанятости, помимо бесплатных консультаций и помощи в составлении бизнес-плана, специалисты службы занятости рассказывают будущим предпринимателям, об основах бизнес-планирования. В текущем году на оказание данной услуги были выделены средства областного бюджета в размере 21 млн рублей.

Помимо единоразовой финансовой поддержки центры занятости возмещают и расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде госпошлины, печати, бланков и других документов.

Подробнее о получении поддержки можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства.