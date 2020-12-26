Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в ДТП с автобусом пострадали две женщины
В Самаре в ДТП с автобусом пострадали две женщины
В Самарской области обещают сильный снегопад
В Самарской области обещают сильный снегопад
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
В Самарском регионе за последние 5 лет растет количество субъектов малого предпринимательства
В Самарском регионе за последние 5 лет растет количество субъектов малого предпринимательства
В Ленинском районе Самары водитель сбил пешехода
В Ленинском районе Самары водитель сбил пешехода
В Самаре 31 декабря детсады будут работать по заявительному принципу
В Самаре 31 декабря детсады будут работать по заявительному принципу
Жители Самары оценили изменения после перехода города на альткотельную»
Жители Самары оценили изменения после перехода города на «альткотельную»
Желающих остаться на удаленке навсегда стало больше в 2 раза
Желающих остаться на удаленке навсегда стало больше в 2 раза
Самара  -12 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-1.15
EUR 89.87
-1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
В Самарской области определили лучших студентов
В Самаре откроется выставка, посвященная 170-летию образования Самарской губернии
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарском регионе за последние 5 лет растет количество субъектов малого предпринимательства

26 декабря 2020 13:49
59
В Самарском регионе за последние 5 лет растет количество субъектов малого предпринимательства

На прошедшем социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия» Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о необходимости стимулирования работодателей на активное трудоустройство людей, потерявших работу из-за пандемии, а также об организации профессионального обучения. Кроме этого, Глава региона уверен, что необходимо создавать условия, позволяющие гражданам открывать собственное дело.

Служба занятости содействует безработным гражданам в самозанятости. Так, за последние 5 лет в регионе при содействии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в муниципалитетах было создано 2020 субъектов малого предпринимательства. В текущем году индивидуальными предпринимателями стали 356 человек. Безработные граждане оформили самозанятость в различных сферах деятельности: сфера услуг, торговля, производственная сфера, сельское хозяйство, строительство и др.

Евгений Железнов обратился в центр занятости населения Новокуйбышевска с целью содействия в открытии бизнеса. Молодой человек сам в прошлом спортсмен и давно мечтал о собственной детской школе футбола. Комиссия согласовала бизнес-план Евгения и оказала финансовую помощь для стартап. Сегодня Евгений успешно тренирует детей в возрасте от 3 до 7 лет. Количество желающих поучиться у молодого тренера растёт. На сегодняшний день школу футбола посещает 10 детей.

В рамках программы содействия самозанятости, помимо бесплатных консультаций и помощи в составлении бизнес-плана, специалисты службы занятости рассказывают будущим предпринимателям, об основах бизнес-планирования. В текущем году на оказание данной услуги были выделены средства областного бюджета в размере 21 млн рублей.

Помимо единоразовой финансовой поддержки центры занятости возмещают и расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде госпошлины, печати, бланков и других документов.

Подробнее о получении поддержки можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
26 декабря 2020  13:49
В Самарском регионе за последние 5 лет растет количество субъектов малого предпринимательства
В Самарском регионе за последние 5 лет растет количество субъектов малого предпринимательства
Дмитрий Азаров заявил о необходимости стимулирования работодателей на активное трудоустройство людей, потерявших работу из-за пандемии. Экономика региона
56
26 декабря 2020  12:39
Самаре открылась инновационная площадка РЖД Трансфер инноваций»
В Самаре открылась инновационная площадка РЖД «Трансфер инноваций»
В торжественном открытии принял участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Экономика региона
100
25 декабря 2020  17:27
В минэкономразвития СО подписали трехстороннее соглашение с новым резидентом территории опережающего развития «Чапаевск» и горадминистрацией.
В ТОСЭР «Чапаевск» планируется создать экологичное производство пектина и пищевых волокон
В минэкономразвития СО подписали трехстороннее соглашение с новым резидентом территории опережающего развития «Чапаевск» и горадминистрацией.  Экономика региона
515
Весь список
Финансы и Банки
25 декабря 2020  16:51
Сбер начал использовать новую технологию в голосовом боте в розничном контактном центре — слот-филлинг.
Понимаем без лишних вопросов
Сбер начал использовать новую технологию в голосовом боте в розничном контактном центре — слот-филлинг. Финансы и Банки
588
25 декабря 2020  16:33
Основной целью сотрудничества является развитие научно-технологического потенциала и инновационной экосистемы ОАО «РЖД».
Сбербанк и РЖД займутся развитием инновационных транспортных экосистем
Основной целью сотрудничества является развитие научно-технологического потенциала и инновационной экосистемы ОАО «РЖД». Финансы и Банки
579
25 декабря 2020  12:06
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Финансы и Банки
1842
Весь список
Строительство
25 декабря 2020  13:31
Фундаментные блоки и не только – предложения МосОблТротуар
Первостепенными качествами любого здания являются надежность и прочность. Строительство
369
25 декабря 2020  09:18
На Московском шоссе в Самаре построят ещё один тоннель
На Московском шоссе в Самаре построят ещё один тоннель
Новая транспортная развязка с тоннелем должна появиться на пересечении Московского шоссе и улица Авроры. Строительство
801
24 декабря 2020  16:59
В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по возведению путепроводов и подходов к ним на обеих транспортных развязках и над железной дорогой.
Строительная готовность второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» составляет 50%
В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по возведению путепроводов и подходов к ним на обеих транспортных развязках и над железной дорогой. Строительство
1273
Весь список
Материалы и технологии
25 декабря 2020  13:33
Фехралевая, нихромовая проволока и лента – предложения TDMC
Термин нихром – это различные сплавы, в составе которых есть хром и никель. Подобные сплавы отличаются высокой степенью электрического сопротивления. Материалы и технологии
307
23 декабря 2020  20:23
Потолочные балки
Потолочные балки можно встретить не только в традиционном деревенском интерьере, таких как стиль прованс, рустик, кантри. Материалы и технологии
710
15 декабря 2020  18:18
Укладка плитки – один из наиболее сложных и важных моментов в ремонтно-отделочных работах.
Аренда плиткореза в Москве от компании ПрокатМаркет
Укладка плитки – один из наиболее сложных и важных моментов в ремонтно-отделочных работах. Материалы и технологии
1962
Весь список
Налоги
24 декабря 2020  13:49
В Самаре состоится брифинг Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима
В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 
Будет доступна прямая онлайн-трансляция с мероприятия. Налоги
779
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
3230
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
4693
Весь список
Бизнес
25 декабря 2020  13:50
В Самаре вторая волна COVID-19 замедлила рост спроса на персонал в малом бизнесе
В Самаре вторая волна COVID-19 замедлила рост спроса на персонал в малом бизнесе
Второй квартал оказался самым тяжелым периодом в 2020 году в части найма в сегменте МСБ. Бизнес
662
24 декабря 2020  16:34
Каждая из встреч направлена на выработку практических решений по снижению административных барьеров для бизнеса.
В Самаре обсудили, как улучшить взаимодействие предпринимателей с Ростехнадзором и Госинспекцией труда
Каждая из встреч направлена на выработку практических решений по снижению административных барьеров для бизнеса. Бизнес
1014
23 декабря 2020  09:44
Бизнес может перейти на патентную систему
Бизнес может перейти на патентную систему
Это позволит снизить налоговую нагрузку на малый бизнес и упростить процедуру расчета налогов. Бизнес
1472
Весь список
Новости компаний
25 декабря 2020  18:07
Во время мероприятия было подписано несколько соглашений.
ОАО «РЖД» открыло региональную инновационную площадку в Самаре
Во время мероприятия было подписано несколько соглашений. Новости компаний
588
25 декабря 2020  11:50
Продукция самарского хлебозавода вошла в золотую сотню «Лучших товаров России -2020»
Продукция самарского хлебозавода вошла в золотую сотню «Лучших товаров России -2020»
Лауреатами конкурса стали батончик зерновой «ЗОЖ» и хлеб тостовый зерновой «ЗОЖ». Новости компаний
644
24 декабря 2020  16:49
Открылся новый корпус гальванического производства.
«ОДК-Кузнецов» продолжает программу модернизации производства
Открылся новый корпус гальванического производства. Новости компаний
877
24 декабря 2020  13:36
АВТОВАЗ: итоги 2020 года
АВТОВАЗ: итоги 2020 года
Благодаря поддержке федерального и областного правительства, Губернатора Самарской области, предприятие оперативно возобновило свою работу, работу сбытовой...Новости компаний
3312
Весь список
IT и Коммуникации
23 декабря 2020  13:47
Обязательные этапы продвижения сайтов
Отсутствие грамотной оптимизации для поисковиков часто делает невозможным развитие проекта. Если заинтересованы в развитии, расширении, росте прибыли,...IT и Коммуникации
688
2 декабря 2020  10:23
Несмотря на то, что во время старта продаж iphone-x получил очень много критики, сейчас он самым популярным среди покупателей и пользователей.
Особенности Айфона Х и способы его защиты
Несмотря на то, что во время старта продаж iphone-x получил очень много критики, сейчас он самым популярным среди покупателей и пользователей. IT и Коммуникации
2021
9 ноября 2020  15:50
В современном мире многие из тех, кто раньше смотрел фильмы и передачи по телевизору, теперь предпочитают просмотр в онлайн режиме.
ТВ России - онлайн просмотр
В современном мире многие из тех, кто раньше смотрел фильмы и передачи по телевизору, теперь предпочитают просмотр в онлайн режиме. IT и Коммуникации
1988
Весь список
Транспорт
25 декабря 2020  12:11
Пассажиры могут оформить билеты на верхние места в купе по специальной цене
Пассажиры могут оформить билеты на верхние места в купе по специальной цене
Скидка не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено. Транспорт
600
25 декабря 2020  10:28
Водителям Самары стала доступна грузовая навигация Яндекса
Водителям Самары стала доступна грузовая навигация Яндекса
Новая функция учитывает все важные параметры автомобилей — габариты, максимальную разрешенную массу, фактическую массу. Транспорт
650
24 декабря 2020  11:56
В Самарской губернской думе предложили не штрафовать водителей за неоплату парковки
В Самарской губернской думе предложили не штрафовать водителей за неоплату парковки
Предложение основано на том, что в период пандемии основным средством передвижения стал личный транспорт. Транспорт
719
24 декабря 2020  11:50
Как будет ходить транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
Как будет ходить транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
Напомним, из-за коронавируса в этом году запрещены новогодние корпоративы. Транспорт
1160
Весь список
Предпринимательство
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
1828
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
2035
10 октября 2020  16:19
Создание франшизы – особенности
Существует множество франшиз, при этом только малая часть из них – действительно качественные. Франшиза представляет собой форму соглашения, которое...Предпринимательство
2018
Весь список
Новости региона
11 декабря 2020  16:18
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новости региона
2154
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
2097
26 марта 2020  18:26
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств...Новости региона
7562
Весь список
Электронные технологии
4 декабря 2020  17:58
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция.
Ремонт iPhone 11
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция. Электронные технологии
2455
12 ноября 2020  22:04
ставки кс го
Cтавки на кс го в букмекерской компании GG Bet
Игровой клуб GG Bet работает на рынке с 2016 года и имеет официальную регистрацию в ЦУПИС, которая позволяет говорить о высокой надёжности заведения. Электронные технологии
3436
7 ноября 2020  09:38
Накрутить просмотры в телеграмме до 100000 единиц
Чтобы накрутить 100, 1000 или 10000 просмотров в Телеграм за 1 минуту вы можете воспользоваться сайтом раскрутки. Это делается быстро и дёшево. Электронные технологии
2158
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
2132
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
1973
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
2161
Весь список
Современный дом
21 декабря 2020  00:22
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире.
Входные металлические двери – качественно в SE Doors
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире. Современный дом
1225
30 ноября 2020  19:58
Остекление балкона
Основной ремонт балкона заключается в его остекление и утепление. Сейчас мы более подробно поговорим об остеклении балкона. Современный дом
2842
27 ноября 2020  14:43
Готовь сани летом, а кондиционер зимой
В летний зной многие задумываются о заветной прохладе, когда температура воздуха за окном приближается к отметке + 30 °С. Тогда люди резко вспоминают про...Современный дом
2282
Весь список
В мире Авто
23 декабря 2020  20:13
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля.
Руководство по покупке автомобильного аккумулятора
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля. В мире Авто
768
15 декабря 2020  18:16
Через сеть интернет в современном мире возможно практически все, что угодно. Это касается и выбора СТО для ремонт или обслуживания автомобилей.
Как найти компанию по ремонту авто в России – онлайн поиск на Servicesauto.ru
Через сеть интернет в современном мире возможно практически все, что угодно. Это касается и выбора СТО для ремонт или обслуживания автомобилей. В мире Авто
2084
30 ноября 2020  20:00
Официальный дилер автомобилей Volkswagen в России
Автомобили Volkswagen долгое время входят в число самых качественных и надежных авто. В мире Авто
2852
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
40129
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
9625
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки.Социум
9675
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе.Социум
9479
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
9959
Весь список
Иновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Иновационные технологии
3883
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Иновационные технологии
2580
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Иновационные технологии
2125
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
38062
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
69175
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов.Культура
83470
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
70432
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре. Благоустройство региона
68224
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 26 декабря выявлено 307 заболевших коронавирусом
26 декабря 2020  12:56 
В Самарской области за сутки на 26 декабря выявлено еще 307 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 1761, вылечились и выписаны 27563 человек.  Здравоохранение
281
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригрозил безответственным главврачам увольнением
26 декабря 2020  12:26 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригрозил безответственным главврачам увольнением
Выяснилось, что в медицинском учреждении, которое посетил губернатор, не было ни одного защитного костюма. Здравоохранение
139
4500 сообщений и 3 часа на ответ: ЦУР Самарской области подвел итоги работы за месяц
26 декабря 2020  10:53 
4500 сообщений и 3 часа на ответ: ЦУР Самарской области подвел итоги работы за месяц
Среднее время ожидания ответа в социальных сетях составило 3 часа.  Социум
269
Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч – между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного.
25 декабря 2020  20:33 
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч – между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного. Спорт в регионе
1194
Стало известно, что будет работать в новогоднюю ночь в Самаре
25 декабря 2020  13:08 
Стало известно, что будет работать в новогоднюю ночь в Самаре
На площадь Куйбышева будут пускать только через рамки металлодетекторов. Социум
1223
Весь список
Акценты
А также с 30-летием со дня образования министерства.
25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
1193
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
1259
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
25 декабря 2020  12:06 
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Финансы и Банки
1840
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
3471
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
4579
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
4508
Весь список
Новости Тольятти
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
43
25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
1150
25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
1397
Весь список