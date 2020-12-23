В Самарской области более 20 тысяч человек приняли участие в мероприятиях Центра опережающей профессиональной подготовки

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В этом году в Тольятти в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, начал работу Центр опережающей профессиональной подготовки. Его услугами уже смогли воспользоваться более 20 тысяч человек. Это люди, оставшиеся без дохода в период пандемии, сотрудники предпенсионного возраста, все пожелавшие приобрести новую специальность, а также школьники, с которыми проводилась профориентационная работа.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что ключевую роль в обеспечении опережающего развития региона играет подготовка кадров. «Жизненный успех каждого человека зависит от того, что он умеет: какую профессию выбирает, какие задачи способен решать. Успех предприятия зависит от квалификации его персонала, от мастерства и мотивации работников, от их готовности осваивать новые технологии и оборудование. В решении важнейших социальных и экономических задач имеет значение не только научно-технический прогресс, новые технологии, модернизация мощностей. Колоссально возрастает роль «человеческого фактора», - говорит Дмитрий Азаров.

Стратегия лидерства региона в повышении качества жизни людей. Поэтому особое значение приобретают совершенствование профессиональной подготовки, постоянный рост квалификации. В ЦОППе по программам «WorldSkills Express» уже прошли обучение 2886 граждан. 4115 человек получили консультации от сотрудников ЦОПП по выстраиванию маршрутов их профессиональной подготовки. Почти 15 тысяч школьников приняли участие в профориентационных мероприятиях нового центра. 400 жителей региона, потерявших работу, уже закончили программы, которые позволили им освоить новую специальность. Таким образом, в ЦОПП с момента его открытия обратились более 20 тысяч человек.

По итогам работы сотрудники ЦОПП сформировали «десятку» самых популярных специальностей для переобучения. К ним относятся малярные и декоративные работы, электромонтаж, сварочные технологии, веб-дизайн и разработка, поварское дело, промышленная автоматика. Кроме того, большое количество заявок от жителей региона поступило на такие специальности, как дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, физическая культура, спорт и фитнес, социальная работа.

Одна из основных задач ЦОПП - повышение конкурентоспособности профессионального образования региона. «ЦОПП – это навигатор, оператор и разработчик новых программ подготовки», - отмечает директор центра Дарья Евдокимова. «Мы рассматриваем ЦОПП как хаб ресурсов, куда можем обратиться, чтобы сделать свои образовательные программы более современными, и привлечь в свои организации уникальные кадры», - говорит директор ГАПОУ ТСПК Ирина Мальченкова.

В ЦОППе подготовка ведется на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills, как онлайн, так и в очном формате. Акцент сделан на экспресс-образование: максимум 3 месяца на получение компетенций, и можно устраиваться на работу по новой специальности.

В 2021 году регион готов организовать профобучение 15 тысяч человек и занятия по профориентации для 20 тысяч школьников. Студенты и выпускники 2020 года, граждане, потерявшие работу, находящиеся под риском увольнения, получат возможность бесплатно повысить квалификацию или пройти обучение с нуля.