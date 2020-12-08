Чапаевский завод увеличил выработку продукции и существенно повысил производительность труда

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В Самарской области активно ведется реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На сегодня уже 52 предприятия имеют высокий результат повышения производительности до 48%.

В регионе реализации нацпроекта уделяется большое внимание: Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу до конца 2024 года довести количество его участников до 250. Внедрение новых подходов в производственные процессы происходит под контролем Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда.

Чапаевский завод «Промсинтез» став участником нацпроекта увеличил выработку и производительность труда за счет инструментов бережливого производства. Предприятие «Промсинтез» является одним из крупнейших в стране. Здесь производят промышленные взрывчатые вещества. Их применяют при добыче полезных ископаемых, разведке запасов нефти и газа. «Изначально мы составили карту текущего состояния - инструмент бережливого производства, в которой мы посекундно рассмотрели, как идет процесс на производственном участке», - прокомментировал директор по производству АО «Промсинтез» Георгий Казаков.

Очень много времени на заводе затрачивалось нецелесообразно - в итоге решили применить инструмент стандартизированной работы. Еще одно эффективное решение - изготовление склиза для транспортировки готовой продукции на стол контроля - это позволило исключить два стеллажа и сократить запасы.

«Выработка увеличилась на 50%, время протекания процесса сократилось на 70%, и запасы, которых мы сейчас с вами здесь на данной мастерской не видим, сократились на 75%. Это очень высокие показатели, потому что предприятие является очень уникальным, и есть здесь очень много факторов, которые мы в своей работе использовали впервые», - отметил руководитель проекта ФЦК Юрий Васильев.

Эксперты ФЦК отмечают особую сложность при работе в рамках проекта, связанную со спецификой производства, предприятие является взрывоопасным. Тем не менее за полгода заводу удалось достичь одного из лучших результатов в национальном проекте. План перевыполнен в два раза.

Фото: Pixabay.com



