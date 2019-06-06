В Самарско-Тольяттинской агломерации создадут зону для тестирования интеллектуальной транспортной системы
6 июня 2019 13:38
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Во вторник, 6 июня, стартовал 23-й Санкт-Петербургский международный экономический форум. Это наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России, которая собирает на одной площадке глав государств, представителей всех уровней власти, руководителей бизнеса, общественных объединений.
Форум – ключевая площадка и для привлечения инвестиций. Второй год подряд Самарская область, делегацию которой возглавляет Губернатор Дмитрий Азаров, презентует ключевые проекты и разработки на собственном стенде. В ближайшие два дня регион заключит около 20 соглашений, будут проведены десятки переговоров.
В рамках первого дня работы международного форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и президент НП «ГЛОНАСС», со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Гурко подписали соглашение о создании на участке скоростной автомагистрали Самара – Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации пилотной зоны для тестирования платформы нового поколения ИТС (интеллектуальная транспортная система), интегрированной с системой связи V2X (Vehicle-to-Everything – обмена данными между автомобилем и другими объектами дорожной инфраструктуры, например, с автомобилями, дорожными знаками, разметкой, светофорами а также пешеходами).
Технология передачи данных V2X не только повышает безопасность дорожного движения, но и является фундаментом для создания интеллектуальной городской мобильности, служит катализатором улучшения транспортно-логистических услуг. Помимо повышения безопасности на дорогах и снижения смертности, новая технология добавляет удобство для водителя машины, а также станет стандартом для беспилотного транспорта.
По мнению главы регионального кабинета министров, Самарская область не только космическая столица России, но и автомобильная столица страны. Подписанное соглашение позволит «заглянуть в будущее».
«Благодаря сотрудничеству с партнерами, совместно с нашим технопарком «Жигулевская долина», мы в ближайшее время сможем увидеть, каким будет автомобиль через несколько лет. Наши специалисты получат доступ к современным разработкам и смогут поучаствовать в их улучшении, – подчеркнул Виктор Кудряшов. – Я уверен, новые технологии, созданные в рамках совместной работы, будут успешно внедряться в нашем регионе. А интеллектуальные транспортные системы – это элемент «умного города», который объединит целый ряд платформ и позволит совершенствовать бизнес во всех этих сферах».
Президент НП «ГЛОНАСС», со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет» поблагодарил Самарскую область за желание присоединиться к эксперименту по отработке беспилотных технологий, сообщает пресс-служба облправительства.
«В рамках соглашения мы планируем реализовать проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы нового поколения на территории Самарской области, что на наш взгляд даст дополнительный импульс развитию технологий, которые есть у компаний области, и позволит продемонстрировать другим российским регионам как такие проекты внедрять, какой эффект они приносят, какую пользу они приносят жителям региона и улучшает качество жизни в регионе, где внедряются такие системы», – подчеркнул Александр Гурко. Он выразил уверенность в том, что реализация проекта в регионе начнется уже в этом году.
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