В Самарско-Тольяттинской агломерации создадут зону для тестирования интеллектуальной транспортной системы

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Во вторник, 6 июня, стартовал 23-й Санкт-Петербургский международный экономический форум. Это наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России, которая собирает на одной площадке глав государств, представителей всех уровней власти, руководителей бизнеса, общественных объединений.Форум – ключевая площадка и для привлечения инвестиций. Второй год подряд Самарская область, делегацию которой возглавляет Губернатор Дмитрий Азаров, презентует ключевые проекты и разработки на собственном стенде. В ближайшие два дня регион заключит около 20 соглашений, будут проведены десятки переговоров.В рамках первого дня работы международного форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и президент НП «ГЛОНАСС», со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Гурко подписали соглашение о создании на участке скоростной автомагистрали Самара – Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации пилотной зоны для тестирования платформы нового поколения ИТС (интеллектуальная транспортная система), интегрированной с системой связи V2X (Vehicle-to-Everything – обмена данными между автомобилем и другими объектами дорожной инфраструктуры, например, с автомобилями, дорожными знаками, разметкой, светофорами а также пешеходами).Технология передачи данных V2X не только повышает безопасность дорожного движения, но и является фундаментом для создания интеллектуальной городской мобильности, служит катализатором улучшения транспортно-логистических услуг. Помимо повышения безопасности на дорогах и снижения смертности, новая технология добавляет удобство для водителя машины, а также станет стандартом для беспилотного транспорта.По мнению главы регионального кабинета министров, Самарская область не только космическая столица России, но и автомобильная столица страны. Подписанное соглашение позволит «заглянуть в будущее».«Благодаря сотрудничеству с партнерами, совместно с нашим технопарком «Жигулевская долина», мы в ближайшее время сможем увидеть, каким будет автомобиль через несколько лет. Наши специалисты получат доступ к современным разработкам и смогут поучаствовать в их улучшении, – подчеркнул Виктор Кудряшов. – Я уверен, новые технологии, созданные в рамках совместной работы, будут успешно внедряться в нашем регионе. А интеллектуальные транспортные системы – это элемент «умного города», который объединит целый ряд платформ и позволит совершенствовать бизнес во всех этих сферах».Президент НП «ГЛОНАСС», со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет» поблагодарил Самарскую область за желание присоединиться к эксперименту по отработке беспилотных технологий, сообщает пресс-служба облправительства.«В рамках соглашения мы планируем реализовать проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы нового поколения на территории Самарской области, что на наш взгляд даст дополнительный импульс развитию технологий, которые есть у компаний области, и позволит продемонстрировать другим российским регионам как такие проекты внедрять, какой эффект они приносят, какую пользу они приносят жителям региона и улучшает качество жизни в регионе, где внедряются такие системы», – подчеркнул Александр Гурко. Он выразил уверенность в том, что реализация проекта в регионе начнется уже в этом году.