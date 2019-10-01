В Самаре пройдут Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день Халяль

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C 3 по 5 октября 2019 года в Самаре будут проходить сразу два события в сфере экономики и финансов: Volga Investment Summit & World Halal Day (Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день Халяль), которые соберут участников из более чем 20 стран мира, соощает пресс-служба облправительства.Волжский инвестиционный саммит (Volga Investment Summit) станет уникальной платформой для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти, бизнеса и финансовой сферы.World Halal Day уже шестой год проводится в разных странах мира. В этом году впервые в истории он пройдет в России, где проживает более 20 миллионов мусульман. В 2018 году Всемирный день Халяль проходил в Сеуле и собрал более 120 участников и 250 компаний из 57 стран мира. Ранее World Halal Day принимали Великобритания, Индия, Южная Корея, Сингапур и Хорватия.С 3 по 5 октября в Самаре соберутся более 500 участников из 20 стран мира – руководители крупных торговых сетей, бизнесмены, эксперты в области финансов из государств Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Африки, Великобритании и стран – участниц Европейского союза.Мероприятия будут проводиться на двух площадках: гостинице Lotte и на площади Куйбышева, где пройдет международная выставка, которая объединит десятки компаний – поставщиков товаров и услуг, соответствующих качеству Халяль.Предприятия-экспоненты смогут представить свою продукцию инвесторам и широкой публике. В рамках выставки будут организованы две отдельные выставочные зоны: B2B – для взаимодействия участников с потенциальными партнерами и инвесторами, и B2С – для знакомства с продукцией Халяль широкой аудитории. В ярмарке примут участие более 200 экспонентов.В течение трех дней пройдут пленарные дискуссионные панели и круглые столы, в ходе которых планируются выступления российских и международных инвесторов и экспертов. Участники Волжского инвестиционного саммита и Всемирного дня Халяль обсудят состояние индустрии Халяль, поделятся опытом успешной реализации инвестпроектов, обменяются экспертными мнениями о последних тенденциях в финансовой и инвестиционной отраслях, подумают, как получить поддержку сообщества предпринимателей, профессиональных инвесторов и экспертов в области финансов, а также представят свою продукцию потенциальным партнерам и инвесторам и смогут заключить соглашения с российскими розничными сетями.По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, проведение в регионе Всемирного дня Халяль будет содействовать развитию экспорта продукции самарских предприятий в страны азиатского и ближневосточного регионов.Ожидается, что за три дня выставку посетят более 5000 человек, в том числе главные игроки российского розничного рынка в сфере Халяль, крупнейшие эксперты в области бизнеса и финансов, международные специалисты и представители органов власти из разных регионов России.В рамках саммита запланированы выступления 30 авторитетных спикеров, в числе которых президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса Марат Кабаев и основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна.Volga Investment Summit & World Halal Day организован при поддержке Правительства Самарской области, по инициативе Международной Ассоциации Исламского бизнеса, соорганизатор - United World Halal Development. Программа саммита доступна на сайте volgasummit.com.