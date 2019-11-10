Стало известно, какие зарплаты будут у сотрудников «Самара Арены»
10 ноября 2019 11:38
126
Сотрудники стадиона «Самара Арена» будут получать зарплату из бюджета Самарской области. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте регправительства.
В соответствии с документом, должностной оклад директора государственного автономного учреждения Самарской области «Самара Арена» составит 21 524 рубля. Оклад замдиректора — 19 372 рубля, главного бухгалтера — 17 219 рублей.
В штате учреждения будет 85 сотрудников. Предусмотрены должности: делопроизводитель, администратор, диспетчер, секретарь руководителя, завскладом, механик, менеджер по связям с общественностью, главный энергетик, агроном, грузчик, водитель автомобиля, контролёр-ревизор, специалист по закупкам, главный инженер, оператор видеонаблюдения и другие. Оклады этих служащих составят от 7300 рублей до 13 928 рублей.
Помимо окладов, работникам «Самара Арены» положены премии, надбавки за выслугу лет, доплаты «за вредность», за ночную и сверхурочную работу, за работу в выходные и праздники.
— Фонд оплаты труда формируется за счёт субсидии из областного бюджета, а также средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, — говорится в постановлении облправительства.
Футбольные матчи нередко проходят как раз в выходные
Футбольные матчи нередко проходят как раз в выходные
Постановление о зарплатах будущих сотрудников — очередной этап подготовки стадиона к переходу в собственность Самарской области. Предыдущим этапом стала проверка безопасности спортивного объекта — там побывали представители ФСО, ФСБ и МВД, пишет 63.ру.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
10 ноября 2019 11:38
Стадион готовят к передаче в собственность области. Экономика региона
125
8 ноября 2019 15:49
Подобные встречи проводятся в областном минстрое регулярно, их цель – оказание максимального содействия застройщикам. Экономика региона
377
7 ноября 2019 10:28
В Самаре большинство компаний приглашают специалистов без опыта для развития кадров внутри компании с последующей их ротацией. Экономика региона
198
Финансы и Банки
8 ноября 2019 12:37
В акции представлено более 10 000 выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбер и более 150 партнеров. Финансы и Банки
281
8 ноября 2019 03:51Как проверить транзакции биткоина
Сейчас уже довольно привычным становится в финансовом мире расплачиваться биткоинами. Но, вот как проверить транзакции, не очень ясно. Финансы и Банки
40
8 ноября 2019 03:49Как легко получить быстрый кредит наличными в Самаре
Чаще всего при оформлении кредита просят предъявить справку о доходах и указать поручителя, на чьи плечи ложатся все финансовые обязанности, если что-то... Финансы и Банки
43
Строительство
7 ноября 2019 14:01
Речь идет о земельном участке площадью 36 тыс. кв. м в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина. Строительство
487
5 ноября 2019 12:29В Самаре никак не могут открыть построенный 5 лет назад каток "МТЛ-Арена 2"
Сейчас проводятся инженерно-геологические изыскания на территории. Строительство
228
2 ноября 2019 18:04Строительные вагончики бытовки: виды, применение, особенности
При начальных стадиях строительства любого объекта, в особенности удаленного, возникает необходимость в обустройстве строительной площадки необходимыми... Строительство
52
Материалы и технологии
2 ноября 2019 18:00Применение мрамора
Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
51
1 ноября 2019 17:50В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала. Материалы и технологии
54
22 октября 2019 21:23
Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
90
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
263
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
884
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1922
Бизнес
8 ноября 2019 22:53
С 2016 года местные предприниматели отстаивают собственный проект планировки и межевания территории на улицы Алма-Атинской, который бы узаконил постройки. Бизнес
478
7 ноября 2019 23:52
Скандал с задержанием группы участников продажи земли на улице Водников, 14, тянется с августа 2017 года Бизнес
309
7 ноября 2019 23:13
Индекс малого и среднего предпринимательства RSBI снизился до 50,9 пункта. Хотя кредиты становятся доступнее, нарастить обороты не получается: выручка падает, штаты... Бизнес
293
Новости компаний
7 ноября 2019 23:54
Робот передвигается совершенно самостоятельно, но на этапе испытаний за ним дистанционно присматривает оператор. Новости компаний
279
7 ноября 2019 21:22Профессиональный ремонт обуви – особенности
Далеко не у каждого есть возможность покупать новую дорогую обувь. Да и необходимости в этом не возникнет, если вовремя в случае проблем с любимыми сапогами... Новости компаний
40
7 ноября 2019 13:30
Компания специализируется на выпуске, разработке и продаже термопластичных композиционных материалов. Новости компаний
322
7 ноября 2019 12:39
Банкротства предприятия за долг в 1,7 млн рублей потребовали налоговики. Новости компаний
267
IT и Коммуникации
23 октября 2019 23:55Индивидуальные IP адреса – особенности
Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте proxyline.net вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
82
21 октября 2019 23:35Виды и особенности чехлов для iPhone
Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона. IT и Коммуникации
108
20 октября 2019 10:37
Также, как и классическая видеореклама, онлайн видео используют для того, чтобы формировать узнаваемость бренда и осуществлять успешно продвижение товаров, а... IT и Коммуникации
106
Транспорт
10 ноября 2019 11:18
Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов. Транспорт
136
8 ноября 2019 10:34
Сегодня начинается продажа железнодорожных билетов в Крым Перевозки начнутся с 23 декабря. Транспорт
195
8 ноября 2019 09:46
Добраться по Волге из Самары можно будет только в село Рождествено. Транспорт
234
7 ноября 2019 16:44
С 20:00 8 ноября до 04:55 11 ноября. Транспорт
343
Предпринимательство
4 октября 2019 15:17Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
179
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
335
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
615
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
468
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
603
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
425
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
297
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
375
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
517
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
389
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1423
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2023
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1381
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1680
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1854
Мероприятия