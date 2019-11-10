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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Стало известно, какие зарплаты будут у сотрудников «Самара Арены»

10 ноября 2019 11:38
126
Стало известно, какие зарплаты будут у сотрудников Самара Арены
Стадион готовят к передаче в собственность области.

Сотрудники стадиона «Самара Арена» будут получать зарплату из бюджета Самарской области. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте регправительства.

В соответствии с документом, должностной оклад директора государственного автономного учреждения Самарской области «Самара Арена» составит 21 524 рубля. Оклад замдиректора — 19 372 рубля, главного бухгалтера — 17 219 рублей.

В штате учреждения будет 85 сотрудников. Предусмотрены должности: делопроизводитель, администратор, диспетчер, секретарь руководителя, завскладом, механик, менеджер по связям с общественностью, главный энергетик, агроном, грузчик, водитель автомобиля, контролёр-ревизор, специалист по закупкам, главный инженер, оператор видеонаблюдения и другие. Оклады этих служащих составят от 7300 рублей до 13 928 рублей.

Помимо окладов, работникам «Самара Арены» положены премии, надбавки за выслугу лет, доплаты «за вредность», за ночную и сверхурочную работу, за работу в выходные и праздники.

— Фонд оплаты труда формируется за счёт субсидии из областного бюджета, а также средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, — говорится в постановлении облправительства.
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Постановление о зарплатах будущих сотрудников — очередной этап подготовки стадиона к переходу в собственность Самарской области. Предыдущим этапом стала проверка безопасности спортивного объекта — там побывали представители ФСО, ФСБ и МВД, пишет 63.ру.

Фото: pixabay.com



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Комментарии



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