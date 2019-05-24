Самарские приставы взыскали со счетов должника-организации средства 681 тысячи рублей

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В отделе судебных приставов Приволжского района Самарской области было возбуждено 101 исполнительное производство о взыскании заработной платы в отношении предприятия на общую сумму в 1 миллион рублей. Руководство предприятия на протяжении длительного времени задерживало заработную плату своим сотрудникам.В рамках исполнительного производства судебные приставы-исполнители предупредили руководителя предприятия о необходимости своевременного погашения задолженности и грозящей ему уголовной ответственности. А также вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся вна банковских счетах организации.В результате принятых мер работникам Службы удалось в недельные сроки вернуть больше половины задолженности по заработной плате. Фактическим исполнением было окончено 76 исполнительных производств на сумму в 681 тысячу рублей.Если же оставшаяся часть долга погашена должником не будет, то работниками ведомства будет произведен арест имущества, принадлежащего организации, и последующая его реализация.