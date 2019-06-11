Самарские чиновники пытаются получить от фонда инвалидов войны в Афганистане почти полтора миллиона рублей
11 июня 2019 10:09
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Соответствующий иск от департамента управления имуществом к Самарскому областному фонду инвалидов войны в Афганистане подан в арбитраж 15 мая 2019 года. Департамент требует взыскать с организации 1,4 млн рублей. Эта сумма — задолженность за период с января 2017 года по сентябрь 2018 года. Вероятно, речь идет об арендной плате. Следующее заседание по делу назначено на 21 июня 2019 года, пишет СО ОНЛАЙН.
Самарский областной фонд инвалидов войны в Афганистане зарегистрирован в 2010 году. Организация занимается благотворительной социальной, реабилитационной и правовой поддержкой участников боевых действий и членов их семей. Также фонд участвует в работах по восстановлению культурных, исторических и религиозных памятников.
Фото pixabay.com
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