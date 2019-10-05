Самарская область — в числе лидеров по реализации нацпроекта по повышению производительности труда
5 октября 2019 10:25
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"Если называть явных лидеров — Белгородская область, Самарская область, Пермский край, Татарстан, Нижегородская область. Все сильно зависит от того, когда регион вступил в программу, есть регионы, которые вступили в программу раньше", — цитирует ТАСС заявление Петра Засельского о регионах, которые опережают других в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", инициированном Президентом России Владимиром Путиным.
По информации генерального директора АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) Николая Соломона, в целом по России сейчас в нацпроекте участвуют свыше 600 предприятий из 36 регионов. Также Николай Соломон отметил, что за весь период реализации проекта, до конца 2024 года, в нем должны принять участие около 7 тыс. российских предприятий, и запланированы инвестиции в размере около 60 млрд рублей. При этом если 70% компаний-участников проекта достигнут роста производительности труда на 30% за три года, то это дополнительно даст российской экономике примерно 3 трлн рублей валового внутреннего продукта (ВВП).
Самарская область стала одним из шести пилотных регионов нацпроекта, где под управлением экспертов ФЦК предприятия первыми начали внедрять принципы бережливого производства. Сейчас экспертную поддержку участникам нацпроекта оказывают также эксперты Регионального центра компетенций (РЦК). В проекте по повышению производительности труда участвуют уже 46 предприятий губернии, до конца 2019 года их количество составит 55, а к концу 2024 года участниками нацпроекта должны стать 250 предприятий Самарской области.
В Самарской области экспертную поддержку предприятиям по внедрению системы бережливого производства оказывают четыре эксперта ФЦК в статусе руководителя проекта. Как сообщил руководитель проекта ФЦК Константин Пашутин, до конца 2019 года под управлением Федерального центра компетенций должны реализовывать нацпроект 24 самарских предприятия, остальным оказывают поддержку эксперты РЦК, пишет "Волжская коммуна".
Оценивая результаты самарских участников нацпроекта, Константин Пашутин отметил: "Все предприятия, которые под управлением ФЦК уже реализовали пилотные проекты по внедрению системы бережливого производства, выполнили поставленные целевые показатели. Завершив оптимизацию выбранного с нашим участием производственного потока, они сейчас продолжают работу по расширению своих проектов. Специалисты предприятий, которые этим занимаются, прошли необходимую подготовку у наших экспертов".
Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Его цель — ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. Куратор нацпроекта — министр финансов РФ Антон Силуанов, руководитель проекта — министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Фото: pixabay.com
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