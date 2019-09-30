С мостового перехода у Климовки и «Центральной» в Самаре снимают деньги
30 сентября 2019 13:30
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Власти региона перенесли сроки заключения концессионного соглашения и начало реализации строительно-монтажных работ по ряду крупных объектов транспортной инфраструктуры. Такие планы указаны в пакете поправок к областному бюджету, который во вторник, 1 октября, должна рассмотреть на своем пленарном заседании Самарская губернская дума.
В числе объектов, которые указаны в документации, направленной депутатам, указаны четыре объекта. В том числе — строительство мостового перехода через Волгу (с этой строки из бюджета области исключаются 278 млн рублей), и реконструкция проспекта Карла Маркса (минус 23 млн рублей). Их планировали возводить именно на условиях концессионного соглашения, причем на мостовой переход подана частная концессионная инициатива, и объявлен конкурс, заявки на который принимаются до 7 октября.
В то же время претендентов на реконструкцию проспекта Карла Маркса (по крайней мере официально заявленных) до сих пор нет. Еще 189 млн рублей должно быть снято со строительства дороги «Тольятти — Ягодное», а 10 млн — с работ по изъятию участков в связи с реконструкцией улицы Ново-Садовой. Эти средства перераспределяются на другие дорожные работы, а не переносятся на следующие годы, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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