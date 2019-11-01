Электроэнергетическая отрасль Самарской области отметила 125 летний юбилей

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В объединенном пресс-центре газеты «Волжская коммуна» и ТРК «Губерния» по инициативе министерства промышленности и торговли Самарской области и при поддержке министерства энергетики и ЖКХ Самарской области прошло обсуждение стратегии развития энергосбытовых компаний региона.Одна из самых стремительно развивающихся отраслей Самарской области - электроэнергетика. Как увеличить вклад энергосбыточных предприятий в экономику региона? Что необходимо для качественной поставки услуг населению? Эти и другие вопросы обсуждали в формате диалога участники Круглого стола.Представитель Самарского отделения Союза машиностроителей России Владимир Громов рассказал об истории развития энергосбыта в нашей губернии.Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов обратил внимание собравшихся, что «цель встречи - обсуждение планов развития деятельности региональных компаний энергосбыта в интересах укрепления их сотрудничества с промышленными потребителями и роста губернской экономики».Директор ПАО «Самараэнерго» Олег Дербенев проинформировал представителей областного правительства, что такая работа по повышению клиентских сервисов компанией уже активно ведется: «Мы уже сегодня можем консультировать промышленные предприятия о том, как они могут стать энергоэффективнее и сократить свои затраты на электроснабжение. Это может быть связано с инвестициями в оборудование или перестройкой графика производственного процесса, но приведет к хорошему результату».По словам Олега Дербенева некоторые из крупных промышленных потребителей на время отказавшись от услуг регионального поставщика энергии позже вновь вернулись к нему поскольку смена практики энергоснабжения привела для них вместо экономии к росту затрат на энергию.Директор АО «Самарагорэнергосбыт» Василий Мишин в своем докладе сделал основной упор на цифровизацию сервисов для бытовых потребителей.По данным гарантирующего поставщика Самары около 65% клиентов «Самарагорэнергосбыт» уже подключили себе электронный кабинет клиента и могут дистанционно подавать показания и осуществлять оплату энергии.Министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков, отметив важную роль крупнейших региональных энергосбытов в качестве налогоплательщиков и работодателей для значительного числа самарцев, призвал присутствующих руководителей энергокомпаний активнее перенимать передовой опыт других регионов, чтобы не отстать в технологическом рывке, который сейчас происходит в этом секторе энергетики, сообщает пресс-служба облправительства.