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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Арендное жилье в Самаре не прижилось

12 декабря 2019 10:41
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Арендное жилье в Самаре не прижилось
Счетная палата Самарской области обнародовала итоги финансово-экономической экспертизы госпрограммы по развитию жилищного строительства регионе.

По данным Счетной палаты, в целом по госпрограмме степень выполнения мероприятий достаточно высокая — 86,7% — 93,6%, пишет СО ОНЛАЙН.

Но нашлись и аутсайдеры. «Наиболее низкая степень выполнения мероприятий в подпрограмме „Развитие жилищного строительства для целей формирования в Самарской области арендного жилищного фонда некоммерческого использования и рынка коммерческого найма“ в 2017 и 2018 годах (3,5% и 2,07% соответственно)», — сообщает сайт счетной палаты.

Связано отставание, судя по всему, с недостатком денег. Развитие арендного жилья стало одной из двух программ (вторая — стимулирование жилищного строительства), где выявили стабильно низкое финансирование.

Фото pixabay.com



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