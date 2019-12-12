Арендное жилье в Самаре не прижилось
12 декабря 2019 10:41
4
По данным Счетной палаты, в целом по госпрограмме степень выполнения мероприятий достаточно высокая — 86,7% — 93,6%, пишет СО ОНЛАЙН.
Но нашлись и аутсайдеры. «Наиболее низкая степень выполнения мероприятий в подпрограмме „Развитие жилищного строительства для целей формирования в Самарской области арендного жилищного фонда некоммерческого использования и рынка коммерческого найма“ в 2017 и 2018 годах (3,5% и 2,07% соответственно)», — сообщает сайт счетной палаты.
Связано отставание, судя по всему, с недостатком денег. Развитие арендного жилья стало одной из двух программ (вторая — стимулирование жилищного строительства), где выявили стабильно низкое финансирование.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 декабря 2019 10:41
Счетная палата Самарской области обнародовала итоги финансово-экономической экспертизы госпрограммы по развитию жилищного строительства регионе. Экономика региона
0
12 декабря 2019 10:25
Повышение коснется абсолютно всех категорий потребителей. Экономика региона
35
11 декабря 2019 11:25
Подписано соглашение о выкупе АВТОВАЗом у американской компании 50% доли совместного предприятия GM-AVTOVAZ. Экономика региона
247
Финансы и Банки
11 декабря 2019 17:35
Вчера в рамках конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» было подписано 4-хсторонее соглашение. Финансы и Банки
245
10 декабря 2019 13:14
Клиенты, которые самостоятельно заблокировали свою карту, могут разблокировать ее в несколько кликов. Финансы и Банки
229
9 декабря 2019 19:16Оценка соответствия 382П
В 2012 году Центральный банк России выпустил постановление 382-П , которое отвечает за регламентацию контроля и защиты всех денежных переводов. Финансы и Банки
36
Строительство
11 декабря 2019 17:26Выписка из ЕГРН
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости является главным доказательствам собственности жилья. В Едином реестре, который есть в открытом... Строительство
29
10 декабря 2019 22:39
Компания вышла на публичные слушания, где попыталась отклониться от предельных параметров, а именно уменьшить количество парковочных мест с 1 до 0,4 на квартиру. Строительство
278
10 декабря 2019 11:29
Планируется, что его откроют до конца года. Строительство
273
Материалы и технологии
11 декабря 2019 17:29Для чего необходим сертификат соответствия
Ежегодно в России и в любой стране мира продают и производят тысячи новых товаров. Они могут быть как пищевыми, так и для бытового производства Материалы и технологии
24
9 декабря 2019 19:12Медь для лучшего трубопровода
Если вы в своём доме желаете организовать качественный и надёжный трубопровод, то самым лучшим решением выбора материала является именно медь. Материалы и технологии
33
6 декабря 2019 17:07Мембранный насос: необходимость, описание, разновидности
Сегодня на рынке можно найти большое количество новой продукции. Причем, именно благодаря развитию современных технологий, онаудовлетворяет многим... Материалы и технологии
41
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
468
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1093
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
2099
Бизнес
9 декабря 2019 22:41
Все они в 2019 году столкнулись с резким падением закупочных цен на свою продукцию. Бизнес
311
3 декабря 2019 22:37
Кроме того, стороны обновили несколько положений в соответствии с последними изменениями на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе. Бизнес
454
30 ноября 2019 07:45Оптовые поставки зеленого кофе
Многие люди любят пить кофе каждый день, и все привычно его видеть черным, но сравнительно недавно появился и другой сорт, и это зеленый кофе. Бизнес
99
Новости компаний
11 декабря 2019 13:41
Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время. Новости компаний
299
11 декабря 2019 10:18
Эксперты подтвердили высокое качество продукции самарских нефтепереработчиков. Новости компаний
195
10 декабря 2019 11:44
Российский автопроизводитель в ближайшее время консолидирует 100% акций «Джи Эм- АвтоВАЗ». Новости компаний
230
10 декабря 2019 11:06
Они настойчиво предлагают произвести замену приборов учёта тепловой энергии. Новости компаний
427
IT и Коммуникации
11 декабря 2019 17:32Топ – 5 самых популярных онлайн игр 2019 года
Онлайн игры позволяют провести время с удовольствием, а многопользовательские проекты помогают найти новые знакомства. IT и Коммуникации
32
2 декабря 2019 18:31ФотоШОУ PRO – удобная программа для впечатляющих слайд-шоу
Лучшим подарком является тот, который сделан своими руками. И это известно каждому. Если вы решили воспользоваться подобным советом, при этом не знаете, что... IT и Коммуникации
78
2 декабря 2019 18:28Услуги и цены – онлайн информация для каждого
Современные смартфоны и гаджеты – надежные помощники для каждого. И здесь масса различного функционала. Когда необходимы те или иные услуги, приходится... IT и Коммуникации
87
Транспорт
11 декабря 2019 17:27Новый Фольксваген Джетта 2020
Во время автосалона в Детройте был представлен новый Фольксваген Джетта, который появится на российском рынке в 2020 году. Транспорт
37
11 декабря 2019 11:55
Это произойдет после того, как новый поворот будет введен в эксплуатацию. Транспорт
241
11 декабря 2019 11:07
Перекресток сделают более удобным. Транспорт
405
11 декабря 2019 11:02
Утверждено официальное решение. Транспорт
258
Предпринимательство
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
27
2 декабря 2019 19:08Где приобрести качественные семена современных сортов?
Для получения высоких урожаев требуются качественные семена. Купить семена подсолнечника можно в компании «Возрождение 98». Наши семена всегда... Предпринимательство
95
20 ноября 2019 19:12
Все желающие стать индивидуальным предпринимателем люди задаются вопросом «Как открыть ИП?». Предпринимательство
377
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
295
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
632
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
577
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
519
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
851
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1304
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
229
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
510
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
578
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
804
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2016
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2497
Мероприятия