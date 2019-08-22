Аграрии Самарской области собрали миллион тонн зерна

140

Аграрии Самарского региона намолотили 1 млн тонн зерна при средней урожайности 16,7 центнеров с гектара.В общем объеме валового сбора 63 % составляет озимая пшеница. Кроме того, намолочено 240 тыс. тонн ячменя, ведется уборка яровой пшеницы, озимой ржи, овса, гороха и чечевицы.Лидерские позиции урожайности занимает Кошкинский район, здесь данный показатель достигает 28 ц/га. Наибольшая валовка наблюдается в хозяйствах Хворостянского района – намолот составил 74 тыс. тонн.Специализированные хозяйства области продолжают сбор картофеля и овощей. На сегодняшний день собрано 8,8 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 249 ц/га и свыше 6 тыс. тонн овощных культур при урожайности более 211 ц/га, сообщается на сайте ведомства.