В Самаре вторичное жилье в среднем стоит 59 922 рубля

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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в июле 2019 года. При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г. Самара было проанализировано 6 477 уникальных предложений, опубликованных в июне 2019 года в открытых источниках.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке Самары в июле 2019 года составила 59 922 рубля. При этом средняя цена 1-ком. квартир составила 61 306 рублей, 2-ком. – 58 565 рублей, 3-ком. – 59 746 рублей., руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:В июле 2019 средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара по отношению к июлю 2019 года снизилась на 387 рубля или 0,64%.По отношению к аналогичному периоду прошлого года (июль 2018 года) общий рост средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке в г. Самара составил 2 067 рублей или 3,57%.По отношению к началу 2019 года (январь 2019 года) динамика средней удельной цены предложения носит отрицательный характер и составляет 205 рублей (0,34%).Несмотря на разнонаправленность динамики в отдельные периоды (на временном промежутке июль 2018 – июль 2019 г.г.), необходимо отметить тенденцию положительного тренда на вторичном рынке жилой недвижимости г. Самара, однако данный рост едва компенсирует инфляцию.