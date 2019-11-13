Состоялось очередное заседание Правительства Самарской области под председательством Виктора Кудряшова
13 ноября 2019 13:45
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Сегодня, 13 ноября состоялось очередное заседание Правительства Самарской области под председательством Виктора Кудряшова.
Обсуждалось 11 социально значимых вопросов.
Среди них - увеличение доходной части фонда обязательного медицинского страхования.
Дополнительные средства, полученные в том числе и от штрафов с лиц, виновных в совершении преступлений, предлагается направить на оплату медуслуг гражданам в рамках ОМС, профподготовку медработников, ремонт и покупку нового оборудования. Всего будет распределено 16,8 млн. рублей, сообщает Департамент информационной политики области.
Рассмотрены изменения в областной закон об обеспечении детей-сирот жильём. Теперь, чтобы попасть в список очередников, взрослым сиротам (в возрасте до 23 лет) достаточно будет подать заявление. Раньше это можно было сделать только по решению суда.
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