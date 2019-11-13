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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Состоялось очередное заседание Правительства Самарской области под председательством Виктора Кудряшова

13 ноября 2019 13:45
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Состоялось очередное заседание Правительства Самарской области под председательством Виктора Кудряшова
Обсуждалось 11 социально значимых вопросов.

Сегодня, 13 ноября состоялось очередное заседание Правительства Самарской области под председательством Виктора Кудряшова.
Обсуждалось 11 социально значимых вопросов.
Среди них - увеличение доходной части фонда обязательного медицинского страхования.
Дополнительные средства, полученные в том числе и от штрафов с лиц, виновных в совершении преступлений, предлагается направить на оплату медуслуг гражданам в рамках ОМС, профподготовку медработников, ремонт и покупку нового оборудования. Всего будет распределено 16,8 млн. рублей, сообщает Департамент информационной политики области.

Рассмотрены изменения в областной закон об обеспечении детей-сирот жильём. Теперь, чтобы попасть в список очередников, взрослым сиротам (в возрасте до 23 лет) достаточно будет подать заявление. Раньше это можно было сделать только по решению суда.

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Комментарии



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