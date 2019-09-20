Осенью растет активность соискателей и работодателей
20 сентября 2019 11:36
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С наступлением осени количество откликов на вакансии “синих воротничков” увеличивается в среднем на 28%. Об этом говорят данные сервиса по поиску работы Worki.
Активнее других ищут работу курьеры – с наступлением нового бизнес-сезона количество их откликов на вакансии увеличивается на 63% по сравнению с летом. В среднем на 48% растет и интерес к работе со стороны грузчиков, а также администраторов и официантов – на 38%.
Повышается и активность работодателей на Worki - осенью количество вакансий увеличивается в среднем на 10%. Чаще других компании ищут курьеров – с началом сезона спрос на них растет на 80%. Кроме того, увеличивается востребованность уборщиков (34%), промоутеров (33%) и грузчиков (27%).
Кроме того растет и зарплата “синих воротничков”. По сравнению с летом работодатели готовы платить им в среднем на тысячу рублей в месяц больше. В сентябре средняя зарплата синих воротничков по данным Worki составляет 32 300 рублей. На 9% больше, чем летом, в сентябре предлагают вознаграждение операторам колл-центров и промоутерам - 30 800 и 28 100 рублей соответственно. Рост зарплаты в осеннем сезоне у них выше, чем у других профессий. На 7% увеличивается вознаграждение курьеров (до 37 000 руб. в среднем) и менеджеров по продажам (до 38 700 руб.), на 6% – охранников (до 31 200 руб.).
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