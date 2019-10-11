Областными средствами на ремонт контейнерных площадок воспользовались 10 из 37 муниципальных образований Самарского региона

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В текущем году предусмотрены субсидии из областного бюджета на ремонт существующих и устройство новых контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок, закупку мусоросборников (контейнеров и бункеров). Они выделяются согласно государственным программам «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018-2022 годы» и «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области» на 2014 - 2020 годы».Из 37 муниципальных образований Самарской области в мероприятиях по устройству новых контейнерных площадок не принимают участие 10: Жигулевск, Новокуйбышевск, Похвистнево, Сызрань, Тольятти, муниципальные районы Исаклинский, Клявлинский, Кошкинский, Ставропольский, Шенталинский.В государственной программе по ремонту существующих контейнерных площадок приняли решение не участвовать 27 муниципальных образований, из них 4 городских округа: Октябрьск, Похвистнево, Тольятти, Чапаевск и 23 муниципальных района: Алексеевский, Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Боский, Елховский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноармейский Красноярский, Пестравский. Похвистневский, Приволжский, Старопольский, Сызранский, Хворостянский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский.Ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в рамках государственной программы не будут производить 5 городских округов: Жигулевск, Октябрьск, Кинель, Похвистнево, Чапаевск и 18 муниципальных районов: Алексеевский, Богатовский, Большеглушицкий, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноармейский Красноярский, Похвистневский, Приволжский, Старопольский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский..Заявку на участие в софинансировании расходных обязательств в рамках госпрограммы на закупку мусросборников подали все муниципальные образования Самарской области, кроме г.о. Жигулевск, м.р. Ставропольский и м.р. Шенталинский.Необходимо отметить, что субсидии из бюджета Самарской области выделяются с целью увеличения эффективности работ муниципальных образований по реализации государственных программ. Отказы муниципальных образований от выделенных областным бюджетом средств негативно сказываются на создании комплексной системы обращения с отходами, улучшении качества оказываемой населению услуги по обращению с ТКО.Региональная составляющая федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» предусматривает строительство новых и реконструкцию действующих объектов размещения ТКО, строительство мусоросортировочных комплексов и современных экотехнопарков, увеличение объемов обработки и утилизации отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.Активное участие всех муниципальных образований Самарской области в дальнейших мероприятиях по реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - необходимое условие достижения целевых показателей как самого проекта, так и государственных программ, созданных в соответствии с ним, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com