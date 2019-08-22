Новокуйбышевск попал в программу развития моногородов
22 августа 2019 14:00
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Председатель федерального правительства Дмитрий Медведев расширил список моногородов в России. Уже существующий перечень пополнили 7 новых муниципальных образований.
— Новый статус получили рабочий посёлок Прогресс в Амурской области, посёлок Янтарный в Калининградской области, города Кимовск (Тульская область), Печоры (Псковская область), Козьмодемьянск (республика Марий Эл), Новомичуринск (Рязанская область) и Новокуйбышевск в Самарской области, — говорится в опубликованном документе.
Как пояснила генеральный директор проекта «Моногорода.рф» Ирина Макиева, новый статус уже не носит тот негативный оттенок, который имел раньше. Сейчас моногорода получают большие экономические преимущества, льготы для бизнеса.
Так, участники проекта имеют возможность создавать свои территории опережающего развития. Этим уже пользуется Тольятти, привлекая в ТОСЭР инвесторов и создавая в городе новые рабочие места.
Ещё одной мерой поддержки станет строительство льготной инфраструктуры под инвестпроекты. В Новокуйбышевске открыли займ род 0% годовых от 5 до 250 миллионов рублей, сообщает progorodnsk.ru.
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