87 тысячам самарских пенсионеров прибавили соцдоплату к пенсии
4 июля 2019 12:57
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Пенсионерам Самарской области пересчитали социальную доплату к пенсии в связи с внесенными в апреле этого года изменениями в федеральные законы «О государственной социальной помощи» и «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
Это коснулось 87 228 неработающих пенсионеров, в среднем ежемесячные доплаты выросли на 547 рублей.
"Напомним, в соответствии с действовавшим до 2019 года порядком, размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату до прожиточного минимума. В итоге выплаты пенсионеров даже после индексации могли оставаться без изменений", - рассказали в региональном Пенсионном фонде.
Теперь же доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций, пишет Самру.ру.
"Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии", - говорится в сообщении ПФР.
Фото: pixabay.com
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