Белоруссия нашла альтернативу российской нефти
20 января 2020 23:49
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По его словам, поставка нефти через литовский порт ожидается в двадцатых числах января.
При этом собеседник агентства не стал комментировать возможность закупки Минском норвежской нефти на перспективу.
Ранее вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск отправил коммерческие предложения Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану по поводу поставок нефти вместо российской.
На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.
В частности, 24 декабря он заявил, что Белоруссия может начать получать через Польшу нефть из Саудовской Аравии или США по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Собеседник агентства отмечал, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при годовом объеме в 24 миллиона тонн.
Фото: соцсети
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