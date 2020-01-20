Белоруссия нашла альтернативу российской нефти

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По его словам, поставка нефти через литовский порт ожидается в двадцатых числах января.При этом собеседник агентства не стал комментировать возможность закупки Минском норвежской нефти на перспективу.Ранее вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск отправил коммерческие предложения Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану по поводу поставок нефти вместо российской.На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.В частности, 24 декабря он заявил, что Белоруссия может начать получать через Польшу нефть из Саудовской Аравии или США по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Собеседник агентства отмечал, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при годовом объеме в 24 миллиона тонн.Фото: соцсети