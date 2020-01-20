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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти

20 января 2020 23:49
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На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".

По его словам, поставка нефти через литовский порт ожидается в двадцатых числах января.

При этом собеседник агентства не стал комментировать возможность закупки Минском норвежской нефти на перспективу.

Ранее вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск отправил коммерческие предложения Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану по поводу поставок нефти вместо российской.

На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.
В частности, 24 декабря он заявил, что Белоруссия может начать получать через Польшу нефть из Саудовской Аравии или США по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Собеседник агентства отмечал, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при годовом объеме в 24 миллиона тонн. 



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