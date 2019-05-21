Apple почти купила Tesla, но резко передумала
21 мая 2019 20:35
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Apple собиралась купить Tesla предположительно за $240 за акцию. Как далеко продвинулись переговоры, неизвестно.
В 2013 году акции Tesla не поднимались выше $190, а компания оценивалась в $20-25 млрд.
Примерно в то время в сети появилась информация, что Apple хотела купить Tesla. Но Илон Маск тогда заявил, что речь шла о стратегическом партнерстве.
В начале 2019 года акции Tesla сильно упали. Сейчас они стоят $197 за штуку. Компания оценивается в $35 млрд.
Илон Маск всерьез опасается, что Tesla может обанкротиться через 10 месяцев. Возможно, ему стоило согласиться на предложение Apple шесть лет назад.
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