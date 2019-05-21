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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Apple почти купила Tesla, но резко передумала

21 мая 2019 20:35
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В начале 2019 года акции Tesla сильно упали.
Аналитик Roth Capital Partners Крейг Ирвин заявил в интервью CNBC, что Apple сделала «серьезную заявку» на покупку Tesla в 2013 году. Эту информацию ему рассказали несколько достоверных источников, передает iphones.ru со ссылкой на Appleinsider.

Apple собиралась купить Tesla предположительно за $240 за акцию. Как далеко продвинулись переговоры, неизвестно.

В 2013 году акции Tesla не поднимались выше $190, а компания оценивалась в $20-25 млрд.

Примерно в то время в сети появилась информация, что Apple хотела купить Tesla. Но Илон Маск тогда заявил, что речь шла о стратегическом партнерстве.

В начале 2019 года акции Tesla сильно упали. Сейчас они стоят $197 за штуку. Компания оценивается в $35 млрд.

Илон Маск всерьез опасается, что Tesla может обанкротиться через 10 месяцев. Возможно, ему стоило согласиться на предложение Apple шесть лет назад.  
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