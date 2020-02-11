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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре начался аварийно-ямочный ремонт дорожного полотна

11 февраля 2020 16:18
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Аварийно-ямочный ремонт относится лишь к поддерживающим мерам. В дальнейшем дорожники приступят и к основным видам ремонта покрытия.
В Самаре в текущем сезоне службы благоустройства и подрядчики приступили к аварийно-ямочному ремонту дорог местного значения раньше обычных сроков - коррективы в график работ вносят погодные условия. Это первый вид сезонного ремонта, технологию которого можно применять при отрицательных температурах воздуха (от – 10О С и выше). Также отметим, что более интенсивное разрушение покрытия спровоцировано погодными «качелями», когда заморозки сменяются оттепелью, чем и отличилась эта зима.

Аварийно-ямочный ремонт относится лишь к поддерживающим мерам. В дальнейшем дорожники приступят и к основным видам ремонта покрытия.

Минувшей ночью после проведения «дефектовки» в порядок приводили локальные участки улично-дорожной сети на улицах Физкультурная, Революционная, Мичурина. Задействованы бригады МП «Благоустройство», ООО «Кедр-1», ООО «НПФ «XXI Век».

«За февраль и март такие восстановительные работы запланированы на 6 тыс. кв. м. Главная задача ремонтной кампании – обеспечить безопасность дорожного движения, устранить дефекты дорожного полотна, которые напрямую могут на это повлиять. Аварийно-ямочный ремонт выполняется поэтапно», - сообщил заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

Дороги, требующие немедленного ремонта, определялись по согласованию с профильным департаментом, прежде всего, исходя из предписаний надзорных органов (ГИБДД и прокуратура) и обращений горожан. Особое внимание обращается и на состояние магистралей с маршрутами общественного транспорта, мостов и путепроводов. Таким образом, в перечень объектов ремонта в первую очередь включены те дорожные объекты, которые подверглись наибольшему сезонному разрушению: в процессе эксплуатации - от повышенной нагрузки или вследствие погодных условий.

Для производства работ используется литая асфальтобетонная смесь. Сейчас из 7 имеющихся задействуют 5 кохерных установок. Такие спецмашины необходимы:

- для доставки к месту проведения работ строительной смеси;
- для обеспечения постоянного режима перемешивания;
- для поддержания до начала укладки температуры литого асфальтобетона (210-215О С).

«Установка работает по принципу термоса. Так как температура литой смеси превышает температуру стандартной асфальтобетонной смеси, это позволяет работать при минусовой температуре воздуха. В ночную смену, когда на дорогах нет интенсивного движения, выполняется основной объем работ, а в дневную смену идут подготовительные мероприятия», - рассказал представитель подрядчика Даниил Степанов.

Сначала дорожные службы расчищают проезжую часть. Далее участок с ямой или другим повреждением размечают и обрубают по контуру. Для этого трактора оборудованы малой фрезой. Также можно использовать отбойные молотки с пневматикой или гидравликой. После того, как задана необходимая геометрия, приступают к очистке самой «карты». Для этого используют специальное щеточное оборудование и/или компрессор – он служит для продувания ямы, чтобы полностью очистить ее от остатков старого асфальтобетона, щебня. И только на следующем этапе укладывают литой асфальтобетон. Поскольку температура его достаточно высокая, при укладке вода быстро выпаривается, а сам асфальт просушивается.

«Все это обеспечивает хорошую адгезию, то есть сцепление свежего материала с существующим дорожным покрытием. Этим также объясняется, почему аварийно-ямочный ремонт можно производить и в сырую погоду», - добавил Виктор Ненашев.

Для ремонта литым асфальтобетоном дорожные катки не применяются. Материал сам, затвердевая, обретает нужную прочность.

«Литая смесь пластична. За счет большого содержания в своем составе битума не требует дополнительного уплотнения. Главное, дать смеси остыть, чтобы движение транспорта по обновленному участку стало возможным. При нынешней температуре воздуха в -8-10О С на это требуется до 1 часа», - пояснил Даниил Степанов.

За минувшую ночь только по улице Физкультурная привели в порядок 100 кв. м покрытия. Организован контроль качества, передает пресс-служба горадминистрации. 


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