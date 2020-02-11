В Самаре начался аварийно-ямочный ремонт дорожного полотна

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В Самаре в текущем сезоне службы благоустройства и подрядчики приступили к аварийно-ямочному ремонту дорог местного значения раньше обычных сроков - коррективы в график работ вносят погодные условия. Это первый вид сезонного ремонта, технологию которого можно применять при отрицательных температурах воздуха (от – 10О С и выше). Также отметим, что более интенсивное разрушение покрытия спровоцировано погодными «качелями», когда заморозки сменяются оттепелью, чем и отличилась эта зима.Аварийно-ямочный ремонт относится лишь к поддерживающим мерам. В дальнейшем дорожники приступят и к основным видам ремонта покрытия.Минувшей ночью после проведения «дефектовки» в порядок приводили локальные участки улично-дорожной сети на улицах Физкультурная, Революционная, Мичурина. Задействованы бригады МП «Благоустройство», ООО «Кедр-1», ООО «НПФ «XXI Век».«За февраль и март такие восстановительные работы запланированы на 6 тыс. кв. м. Главная задача ремонтной кампании – обеспечить безопасность дорожного движения, устранить дефекты дорожного полотна, которые напрямую могут на это повлиять. Аварийно-ямочный ремонт выполняется поэтапно», - сообщил заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.Дороги, требующие немедленного ремонта, определялись по согласованию с профильным департаментом, прежде всего, исходя из предписаний надзорных органов (ГИБДД и прокуратура) и обращений горожан. Особое внимание обращается и на состояние магистралей с маршрутами общественного транспорта, мостов и путепроводов. Таким образом, в перечень объектов ремонта в первую очередь включены те дорожные объекты, которые подверглись наибольшему сезонному разрушению: в процессе эксплуатации - от повышенной нагрузки или вследствие погодных условий.Для производства работ используется литая асфальтобетонная смесь. Сейчас из 7 имеющихся задействуют 5 кохерных установок. Такие спецмашины необходимы:- для доставки к месту проведения работ строительной смеси;- для обеспечения постоянного режима перемешивания;- для поддержания до начала укладки температуры литого асфальтобетона (210-215О С).«Установка работает по принципу термоса. Так как температура литой смеси превышает температуру стандартной асфальтобетонной смеси, это позволяет работать при минусовой температуре воздуха. В ночную смену, когда на дорогах нет интенсивного движения, выполняется основной объем работ, а в дневную смену идут подготовительные мероприятия», - рассказал представитель подрядчика Даниил Степанов.Сначала дорожные службы расчищают проезжую часть. Далее участок с ямой или другим повреждением размечают и обрубают по контуру. Для этого трактора оборудованы малой фрезой. Также можно использовать отбойные молотки с пневматикой или гидравликой. После того, как задана необходимая геометрия, приступают к очистке самой «карты». Для этого используют специальное щеточное оборудование и/или компрессор – он служит для продувания ямы, чтобы полностью очистить ее от остатков старого асфальтобетона, щебня. И только на следующем этапе укладывают литой асфальтобетон. Поскольку температура его достаточно высокая, при укладке вода быстро выпаривается, а сам асфальт просушивается.«Все это обеспечивает хорошую адгезию, то есть сцепление свежего материала с существующим дорожным покрытием. Этим также объясняется, почему аварийно-ямочный ремонт можно производить и в сырую погоду», - добавил Виктор Ненашев.Для ремонта литым асфальтобетоном дорожные катки не применяются. Материал сам, затвердевая, обретает нужную прочность.«Литая смесь пластична. За счет большого содержания в своем составе битума не требует дополнительного уплотнения. Главное, дать смеси остыть, чтобы движение транспорта по обновленному участку стало возможным. При нынешней температуре воздуха в -8-10О С на это требуется до 1 часа», - пояснил Даниил Степанов.За минувшую ночь только по улице Физкультурная привели в порядок 100 кв. м покрытия. Организован контроль качества, передает пресс-служба горадминистрации.