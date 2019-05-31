Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре начали расчищать территорию для расширения проспекта Кирова 119



Как сообщили в компании, рабочие уже приступили к капитальному ремонту. Пока ведутся работы по расчистке территории для расширения проезжей части.



Стоимость работ по расширению проспекта Кирова на этом участке составит 319,3 млн рублей. Ремонт будет вестись по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» до 2020 года. Кроме расширения проезжей части здесь также будут обустроены тротуары, появятся регулируемые пешеходные переходы, барьерное ограждение и установят освещение, передает В прошедший четверг, 30 мая в Самаре начались работы по капитальному ремонту части проспекта Кирова. Речь идет об участке от Кировского моста до улицы Ветлянской протяженностью в 1,1 километр. Его расширят до четырех полос. Подрядчиком на этом объекте является компания «СамараТрансСтрой».Как сообщили в компании, рабочие уже приступили к капитальному ремонту. Пока ведутся работы по расчистке территории для расширения проезжей части.Стоимость работ по расширению проспекта Кирова на этом участке составит 319,3 млн рублей. Ремонт будет вестись по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» до 2020 года. Кроме расширения проезжей части здесь также будут обустроены тротуары, появятся регулируемые пешеходные переходы, барьерное ограждение и установят освещение, передает samarskie-voditeli.ru Версия для печати

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