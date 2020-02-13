Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
Улицы в центре Самары комплексно отремонтируют с учетом обращений жителей
13
февраля 2020
17:35
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В этом году в Самаре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт «картами» (свыше 100 п. м) на 42 участках дорог и более масштабный - комплексный ремонт - на 5 участках. Так, продолжится комплексное обновление улиц Стара-Загора (до улицы Ташкентская) и Победы (до улицы Гагарина). В центре города улицу Арцыбушевская приведут в порядок в границах улицы Полевая и переулка Тургенева, улицу Ленинская – от дома № 1 до улицы Полевая, а улицу Мичурина от проспекта Масленникова до улицы Чкалова.
Сегодня на трех улицах, где предстоят ремонтные работы, побывали представители Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары и подрядчики.
Улицу Мичурина включили в план ремонта, поскольку по ней поступило много обращений относительно ямочности и колейности. В текущем году подрядчик охватит работами проезжую часть, тротуары, трамвайное межпутье, газоны (с дальнейшим посевом газонной травы), инженерные коммуникации. Также будет заменен бортовой камень.
Подрядчик отмечает, что движение по улице Мичурина достаточно интенсивное. И с этим нужно считаться. Поэтому специалисты постараются при производстве работ обойтись без полного перекрытия участка.
«Чтобы минимизировать дорожные пробки и в целом эксплуатация данной улицы была более комфортной для автомобилистов, обращается особое внимание на устройство парковочных мест и строительство поворотных полос. Если проблем с переносом коммуникаций не возникнет, планируется, что правые поворотные полосы будут в районе улицы Клиническая и улицы Осипенко. В настоящее время вопрос находится на согласовании с ГИБДД города», - пояснил Даниил Степанов - заместитель главного инженера ООО «НПФ «XXI Век», с которой профильным городским департаментом заключен муниципальный контракт на комплексный ремонт.
Все работы на улице Мичурина завершат до 31 октября 2020 года.
Преобразится и улица Арцыбушевская. Работами займется этот же подрядчик, причем по двухлетнему контракту. В дорожно-строительном сезоне 2020 года отремонтируют тротуары и заменят бордюрный от улицы Полевая до улицы Ульяновская. Остальные виды работ, в том числе ремонт межрельсового пространства на протяжении 1100 п. м, перейдут на 2021 год.
А улицу Ленинская отремонтирует АО «Куйбышевская Дорожная ПМК». В этом году согласно переходящему контракту подрядная организация будет трудиться на участке от улицы Полевая до улицы Чкалова. Комплексный ремонт продолжится и в 2021 году.
При проектировании и производстве работ учитывается мнение местных жителей.
«Прямо перед моим домом на проезжей части образовалась яма, в яме – вода. Если через яму проезжают машины, входную дверь приходится мыть. Ранее разрушенный участок засыпали асфальтогранулятом. А теперь мы ждем основательного ремонта. Еще неплохо бы приямок укрепить», - рассказала жительница дома № 255 по улице Ленинская Анна Сосенко.
Подчеркнем, что участок по Ленинской – самый сложный, поскольку здесь, в исторической части города, сохранились частные дома. У многих домов есть застекленные цокольные этажи с приямками. При осмотре специалисты обратили внимание на то, что приямки в разрушенном состоянии. В них попадает вода во время дождей и таяния снега.
«Сейчас продумываем, как все заделать, чтобы не навредить существующим постройкам. Приямки не засыпешь – в них выходят окна жителей старого фонда. Принято решение о том, что будем усиливать приямки бетоном, а по их границам будет уложен бортовой камень», - сообщил заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панферов.
Отметим, что на всех улицах будут применяться современные материалы. В частности, на улице Мичурина верхний слой покрытия проезжей части будет устроен с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, что придаст дороге дополнительную прочность. Тротуары выложат плиткой. Межрельсовое пространство протяженностью 500 п. м приведут в порядок литой асфальтобетонной смесью.
Гарантия на комплексный ремонт составляет 5 лет. В течение этого времени подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты в случае их возникновения. При этом если контракт однолетний, то гарантийные обязательства исполняются с 31 октября 2020 года. Если контракты двухлетние, то гарантия с момента завершения работ (с 31 октября 2020 года) распространяется только на те виды ремонта, которые уже выполнены. А на то, что сделают в 2021 году, стартом гарантийного срока будет 31 октября 2021 года.
Сейчас на улицах, запланированных к ремонту, ведутся актуальные сезонные работы. Например, на улице Мичурина выполнен аварийно-ямочный ремонт (поддерживающая мера до старта комплексного ремонта по нацпроекту). Также силами МП «Благоустройство» организована расчистка снега и ликвидация гололеда на тротуарах, проезжей части, пешеходных переходах, остановочных площадках, передает пресс-служба горадминистрации.