Улицы в центре Самары комплексно отремонтируют с учетом обращений жителей

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Сегодня на трех улицах, где предстоят ремонтные работы, побывали представители Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары и подрядчики.Улицу Мичурина включили в план ремонта, поскольку по ней поступило много обращений относительно ямочности и колейности. В текущем году подрядчик охватит работами проезжую часть, тротуары, трамвайное межпутье, газоны (с дальнейшим посевом газонной травы), инженерные коммуникации. Также будет заменен бортовой камень.Подрядчик отмечает, что движение по улице Мичурина достаточно интенсивное. И с этим нужно считаться. Поэтому специалисты постараются при производстве работ обойтись без полного перекрытия участка.«Чтобы минимизировать дорожные пробки и в целом эксплуатация данной улицы была более комфортной для автомобилистов, обращается особое внимание на устройство парковочных мест и строительство поворотных полос. Если проблем с переносом коммуникаций не возникнет, планируется, что правые поворотные полосы будут в районе улицы Клиническая и улицы Осипенко. В настоящее время вопрос находится на согласовании с ГИБДД города», - пояснил Даниил Степанов - заместитель главного инженера ООО «НПФ «XXI Век», с которой профильным городским департаментом заключен муниципальный контракт на комплексный ремонт.Все работы на улице Мичурина завершат до 31 октября 2020 года.Преобразится и улица Арцыбушевская. Работами займется этот же подрядчик, причем по двухлетнему контракту. В дорожно-строительном сезоне 2020 года отремонтируют тротуары и заменят бордюрный от улицы Полевая до улицы Ульяновская. Остальные виды работ, в том числе ремонт межрельсового пространства на протяжении 1100 п. м, перейдут на 2021 год.А улицу Ленинская отремонтирует АО «Куйбышевская Дорожная ПМК». В этом году согласно переходящему контракту подрядная организация будет трудиться на участке от улицы Полевая до улицы Чкалова. Комплексный ремонт продолжится и в 2021 году.При проектировании и производстве работ учитывается мнение местных жителей.«Прямо перед моим домом на проезжей части образовалась яма, в яме – вода. Если через яму проезжают машины, входную дверь приходится мыть. Ранее разрушенный участок засыпали асфальтогранулятом. А теперь мы ждем основательного ремонта. Еще неплохо бы приямок укрепить», - рассказала жительница дома № 255 по улице Ленинская Анна Сосенко.Подчеркнем, что участок по Ленинской – самый сложный, поскольку здесь, в исторической части города, сохранились частные дома. У многих домов есть застекленные цокольные этажи с приямками. При осмотре специалисты обратили внимание на то, что приямки в разрушенном состоянии. В них попадает вода во время дождей и таяния снега.«Сейчас продумываем, как все заделать, чтобы не навредить существующим постройкам. Приямки не засыпешь – в них выходят окна жителей старого фонда. Принято решение о том, что будем усиливать приямки бетоном, а по их границам будет уложен бортовой камень», - сообщил заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панферов.Отметим, что на всех улицах будут применяться современные материалы. В частности, на улице Мичурина верхний слой покрытия проезжей части будет устроен с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, что придаст дороге дополнительную прочность. Тротуары выложат плиткой. Межрельсовое пространство протяженностью 500 п. м приведут в порядок литой асфальтобетонной смесью.Гарантия на комплексный ремонт составляет 5 лет. В течение этого времени подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты в случае их возникновения. При этом если контракт однолетний, то гарантийные обязательства исполняются с 31 октября 2020 года. Если контракты двухлетние, то гарантия с момента завершения работ (с 31 октября 2020 года) распространяется только на те виды ремонта, которые уже выполнены. А на то, что сделают в 2021 году, стартом гарантийного срока будет 31 октября 2021 года.Сейчас на улицах, запланированных к ремонту, ведутся актуальные сезонные работы. Например, на улице Мичурина выполнен аварийно-ямочный ремонт (поддерживающая мера до старта комплексного ремонта по нацпроекту). Также силами МП «Благоустройство» организована расчистка снега и ликвидация гололеда на тротуарах, проезжей части, пешеходных переходах, остановочных площадках, передает пресс-служба горадминистрации.