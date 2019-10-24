Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Троллейбусы №№ 4, 15 временно будут следовать по измененной схеме в связи с ремонтом на водоводе 17



По скорректированной схеме троллейбусы вышеуказанных маршрутов будут ходить с 22:30 24 октября 2019 года и до окончания ремонтных работ, осуществляемых силами ООО «СКС». По информации ресурсоснабжающей организации, с ремонтом планируется справиться до 09:00 25 октября 2019 года.



При этом по информации городского Департамента транспорта, улица Чкалова будет доступна для движения автотранспорта, передает пресс-служба горадминистрации. Троллейбусы маршрутов № 4 и № 15, которые осуществляют рейсы от остановки «Завод «Металлург» до железнодорожного вокзала и обратно, временно изменят схему движения. Вместо ул. Мичурина они проследуют по Московскому шоссе и ул. Коммунистическая - в направлении железнодорожного вокзала. Данная мера необходима в связи с проведением аварийных работ на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм по улице Чкалова.По скорректированной схеме троллейбусы вышеуказанных маршрутов будут ходить с 22:30 24 октября 2019 года и до окончания ремонтных работ, осуществляемых силами ООО «СКС». По информации ресурсоснабжающей организации, с ремонтом планируется справиться до 09:00 25 октября 2019 года.При этом по информации городского Департамента транспорта, улица Чкалова будет доступна для движения автотранспорта, передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.