Определился подрядчик, который в 2020 году отремонтирует самарские дороги «картами»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Определился подрядчик, который в 2020 году отремонтирует самарские дороги «картами»

5 ноября 2019 17:44
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В Самаре уже идут электронные аукционы для определения подрядных организаций, которые будут ремонтировать дороги местного значения.
В Самаре уже идут электронные аукционы для определения подрядных организаций, которые будут ремонтировать дороги местного значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, проект инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в целях эффективной реализации нацпроекта поручил своевременно провести торги и заблаговременно заключить контракты на выполнение соответствующих работ. Это позволит подрядчикам полностью подготовиться к старту дорожно-строительного сезона 2020 года - он начнется весной с установлением постоянных положительных температур.

Так, один подрядчик уже известен: обновлять проезжую часть дорог «картами» свыше 100 погонных метров (ремонт от борта до борта) будет АО «Куйбышевская Дорожная ПМК». Аукцион состоялся в конце октября. Ориентировочная дата заключения муниципального контракта с заказчиком - Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – 13 ноября текущего года.

На следующий же день после данных торгов были размещены еще несколько закупок.

В частности, на выполнение работ по комплексному ремонту следующих объектов:

- дорога по ул. Мичурина в границах ул. Чкалова и пр. Масленникова;
- дорога по ул. Арцыбушевская от ул. Полевая до пер. Тургенева.

Кроме того, будет разыгран лот на комплексный ремонт ул. Ленинская – от дома № 1 по ул. Ленинская до ул. Полевая.

Торги пройдут в середине ноября. В случае определения подрядчика контракты планируется заключить ориентировочно до 2 декабря этого года.

В процессе комплексного ремонта меняется не только дорожное покрытие проезжей части от борта до борта. Приводят в порядок бордюрный камень, тротуары, газоны, средства организации движения – обновляют светофоры, разметку, направляющие пешеходные ограждения, дорожные знаки. При необходимости выполняется устройство системы освещения и т. п. работы по благоустройству.

В перечень дорог, которые приведут в порядок в ходе комплексного ремонта в рамках нацпроекта в 2020 году по заказу Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара, включены 5 следующих объектов:

- ул. Мичурина от ул. Чкалова до пр. Масленникова;

- ул. Арцыбушевская от ул. Полевая до пер. Тургенева;

- ул. Ленинская от дома № 1 по ул. Ленинская до ул. Полевая;

- ул. Победы от пр. Кирова до ул. Гагарина;

- ул. Стара-Загора от ул. Ново-Вокзальная до ул. Ташкентская.

На всех вышеуказанных участках дорог будет применен щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20) на полимерно-битумном вяжущем (ПБВ-60).

В перечень дорог, которые в 2020 году будут отремонтированы по нацпроекту большими «картами» (свыше 100 п. м) по заказу Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара, включены 42 следующих участка:

- ул. Новосельская - дорога к совхозу "Рубежное";

- ул. Нефтяников от Пугачевского тракта до дома № 12а по ул. Стадионная;

- дорога в село Молгачи от п. Береза до с. Молгачи;

- ул. Верхне-Карьерная от ул. Борская до ул. Ново-Урицкая;

- ул. Мостовая от ул. Неверова до ул. 128 км;

- ул. Шверника от ул. Ново-Садовая до ул. Солнечная;

- ул. Фадеева от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная;

- ул. Карбышева от ул. Гагарина до ул. Мориса Тореза;

- ул. Запорожская Севастопольского переулка до ул. Антонова-Овсеенко;

- ул. Березовая Аллея от ул. Стара-Загора до дома № 1 по ул. Березовая аллея;

- ул. Путейская от пр. Металлургов до ул. Олимпийская (дом № 1);

- ул. Охтинская от дома № 1а по ул. Охтинская до ул. Ново-Охтинская;

- ул. Придорожная от ул. Бакинская до Ново-Молодежного переулка;

- ул. Продольная от ул. Новосельская до тупика;

- ул. Гомельская от ул. Уральская до ул. Оросительная;

- ул. Снежная от ул. Таганская до ул. Заусадебная;

- 2-й квартал в пос. Мехзавод;

- 3-й квартал в пос. Мехзавод от Красноглинского шоссе ул. Донская;

- 4-й квартал в пос. Мехзавод;

- 11-й квартал в пос. Мехзавод;

- 13-й квартал в пос. Мехзавод;

- 14-й квартал в пос. Мехзавод;

- 15-й квартал в пос. Мехзавод;

- 16-й квартал в пос. Мехзавод;

- ул. Донская от 3-го квартала в пос. Мехзавод до ул. Банная;

- ул. Парижская от 16-го квартала в пос. Мехзавод до 13-го квартала в пос. Мехзавод;

- ул. Горелый Хутор от дома № 6А по ул. Горелый Хутор до Московского шоссе;

- ул. Гидроузловская от ул. Крестьянка до ул. Донская;

- ул. Банная от ул. Крестьянка до ул. Донская;

- ул. Беловская от дома № 6 по ул. Беловская до 16-го квартала в пос. Мехзавод;

- ул. Крестьянка от ул. Гидроузловская до ул. Банная;

- ул. Неверова от ул. Герцена до ул. Ярославская;

- ул. Степана Халтурина от ул. Неверова до дома № 27Б по ул. Неверова;

- ул. Черновская от ул. Партизанская до дома № 78в по ул. Партизанская;

- Гвардейский переулок от ул. Ставропольская до ул. Нагорная;

- ул. Средне-Садовая от ул. Вольская до ул. Нагорная;

- пр. Юных Пионеров от ул. Ново-Вокзальная до ул. XXII Партсъезда;

- ул. Малый тупик от ул. Промышленности до ул. Футболистов;

- ул. Футболистов от ул. Аэродромная до ул. Мориса-Тореза;

- Смышляевское шоссе от реки Орловка до границы с Волжским районом;

- дорога в поселок Аэропорт 2 от Аэропортовского шоссе до поселка Аэропорт 2;

- ул. Новомайская от ул. Ново-Садовая до дома № 20 по ул. Новомайская.

Уже в текущем году подрядчик, который трудится на улицах Стара-Загора и Победы на принципах трехлетнего контракта жизненного цикла (когда одна и та же подрядная организации и ремонтирует объект, и в течение пятилетки устраняет гарантийные дефекты в случае их возникновения, и 3 года содержит дорогу всесезонно), взял на себя повышенные обязательства и приступил к освоению объема работ, изначально запланированных на 2020 год, передает пресс-служба горадминистрации.  



Фото:   пресс-служба горадминистраци
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