Определился подрядчик, который в 2020 году отремонтирует самарские дороги «картами»

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В Самаре уже идут электронные аукционы для определения подрядных организаций, которые будут ремонтировать дороги местного значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, проект инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в целях эффективной реализации нацпроекта поручил своевременно провести торги и заблаговременно заключить контракты на выполнение соответствующих работ. Это позволит подрядчикам полностью подготовиться к старту дорожно-строительного сезона 2020 года - он начнется весной с установлением постоянных положительных температур.Так, один подрядчик уже известен: обновлять проезжую часть дорог «картами» свыше 100 погонных метров (ремонт от борта до борта) будет АО «Куйбышевская Дорожная ПМК». Аукцион состоялся в конце октября. Ориентировочная дата заключения муниципального контракта с заказчиком - Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – 13 ноября текущего года.На следующий же день после данных торгов были размещены еще несколько закупок.В частности, на выполнение работ по комплексному ремонту следующих объектов:- дорога по ул. Мичурина в границах ул. Чкалова и пр. Масленникова;- дорога по ул. Арцыбушевская от ул. Полевая до пер. Тургенева.Кроме того, будет разыгран лот на комплексный ремонт ул. Ленинская – от дома № 1 по ул. Ленинская до ул. Полевая.Торги пройдут в середине ноября. В случае определения подрядчика контракты планируется заключить ориентировочно до 2 декабря этого года.В процессе комплексного ремонта меняется не только дорожное покрытие проезжей части от борта до борта. Приводят в порядок бордюрный камень, тротуары, газоны, средства организации движения – обновляют светофоры, разметку, направляющие пешеходные ограждения, дорожные знаки. При необходимости выполняется устройство системы освещения и т. п. работы по благоустройству.В перечень дорог, которые приведут в порядок в ходе комплексного ремонта в рамках нацпроекта в 2020 году по заказу Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара, включены 5 следующих объектов:- ул. Мичурина от ул. Чкалова до пр. Масленникова;- ул. Арцыбушевская от ул. Полевая до пер. Тургенева;- ул. Ленинская от дома № 1 по ул. Ленинская до ул. Полевая;- ул. Победы от пр. Кирова до ул. Гагарина;- ул. Стара-Загора от ул. Ново-Вокзальная до ул. Ташкентская.На всех вышеуказанных участках дорог будет применен щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20) на полимерно-битумном вяжущем (ПБВ-60).В перечень дорог, которые в 2020 году будут отремонтированы по нацпроекту большими «картами» (свыше 100 п. м) по заказу Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара, включены 42 следующих участка:- ул. Новосельская - дорога к совхозу "Рубежное";- ул. Нефтяников от Пугачевского тракта до дома № 12а по ул. Стадионная;- дорога в село Молгачи от п. Береза до с. Молгачи;- ул. Верхне-Карьерная от ул. Борская до ул. Ново-Урицкая;- ул. Мостовая от ул. Неверова до ул. 128 км;- ул. Шверника от ул. Ново-Садовая до ул. Солнечная;- ул. Фадеева от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная;- ул. Карбышева от ул. Гагарина до ул. Мориса Тореза;- ул. Запорожская Севастопольского переулка до ул. Антонова-Овсеенко;- ул. Березовая Аллея от ул. Стара-Загора до дома № 1 по ул. Березовая аллея;- ул. Путейская от пр. Металлургов до ул. Олимпийская (дом № 1);- ул. Охтинская от дома № 1а по ул. Охтинская до ул. Ново-Охтинская;- ул. Придорожная от ул. Бакинская до Ново-Молодежного переулка;- ул. Продольная от ул. Новосельская до тупика;- ул. Гомельская от ул. Уральская до ул. Оросительная;- ул. Снежная от ул. Таганская до ул. Заусадебная;- 2-й квартал в пос. Мехзавод;- 3-й квартал в пос. Мехзавод от Красноглинского шоссе ул. Донская;- 4-й квартал в пос. Мехзавод;- 11-й квартал в пос. Мехзавод;- 13-й квартал в пос. Мехзавод;- 14-й квартал в пос. Мехзавод;- 15-й квартал в пос. Мехзавод;- 16-й квартал в пос. Мехзавод;- ул. Донская от 3-го квартала в пос. Мехзавод до ул. Банная;- ул. Парижская от 16-го квартала в пос. Мехзавод до 13-го квартала в пос. Мехзавод;- ул. Горелый Хутор от дома № 6А по ул. Горелый Хутор до Московского шоссе;- ул. Гидроузловская от ул. Крестьянка до ул. Донская;- ул. Банная от ул. Крестьянка до ул. Донская;- ул. Беловская от дома № 6 по ул. Беловская до 16-го квартала в пос. Мехзавод;- ул. Крестьянка от ул. Гидроузловская до ул. Банная;- ул. Неверова от ул. Герцена до ул. Ярославская;- ул. Степана Халтурина от ул. Неверова до дома № 27Б по ул. Неверова;- ул. Черновская от ул. Партизанская до дома № 78в по ул. Партизанская;- Гвардейский переулок от ул. Ставропольская до ул. Нагорная;- ул. Средне-Садовая от ул. Вольская до ул. Нагорная;- пр. Юных Пионеров от ул. Ново-Вокзальная до ул. XXII Партсъезда;- ул. Малый тупик от ул. Промышленности до ул. Футболистов;- ул. Футболистов от ул. Аэродромная до ул. Мориса-Тореза;- Смышляевское шоссе от реки Орловка до границы с Волжским районом;- дорога в поселок Аэропорт 2 от Аэропортовского шоссе до поселка Аэропорт 2;- ул. Новомайская от ул. Ново-Садовая до дома № 20 по ул. Новомайская.Уже в текущем году подрядчик, который трудится на улицах Стара-Загора и Победы на принципах трехлетнего контракта жизненного цикла (когда одна и та же подрядная организации и ремонтирует объект, и в течение пятилетки устраняет гарантийные дефекты в случае их возникновения, и 3 года содержит дорогу всесезонно), взял на себя повышенные обязательства и приступил к освоению объема работ, изначально запланированных на 2020 год, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци