Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Начат ремонт автомобильной дороги Новокуйбышевск - поселок Речников 104 В Волжском районе Самарской области начат ремонт региональной автомобильной дороги Новокуйбышевск - поселок Речников. Государственный контракт на проведение работ заключен с ООО «КД ПМК».



Автомобильная дорога соединяет городские округа Новокуйбышевск и Самару и выполняет функцию «маятниковой миграции» населения между двумя городами. Ремонт трассы по многочисленным обращениям граждан включен в перечень объектов ремонта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Согласно государственному контракту в 2019-2020 годах подрядная организация должна отремонтировать 6,1 км автомобильной дороги. В ходе ремонта будут проведены работы по замене верхнего слоя покрытия проезжей части на щебеночно-мастичный асфальтобетон, обновлению бортового камня и дорожного полотна на остановках общественного транспорта. В настоящее время на автомобильной дороге ведется фрезерование старого дорожного покрытия.



Напомним, в 2019 году в Самарской области нацпроектом предусмотрены дорожные работы на 96 объектах общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели направлено 5,77 млрд руб., в том числе 3,26 млрд руб. — средства федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства, передает пресс-служба облправительства. Автомобильная дорога соединяет городские округа Новокуйбышевск и Самару и выполняет функцию «маятниковой миграции» населения между двумя городами. Ремонт трассы по многочисленным обращениям граждан включен в перечень объектов ремонта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Согласно государственному контракту в 2019-2020 годах подрядная организация должна отремонтировать 6,1 км автомобильной дороги. В ходе ремонта будут проведены работы по замене верхнего слоя покрытия проезжей части на щебеночно-мастичный асфальтобетон, обновлению бортового камня и дорожного полотна на остановках общественного транспорта. В настоящее время на автомобильной дороге ведется фрезерование старого дорожного покрытия.Напомним, в 2019 году в Самарской области нацпроектом предусмотрены дорожные работы на 96 объектах общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели направлено 5,77 млрд руб., в том числе 3,26 млрд руб. — средства федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства, передает пресс-служба облправительства. Версия для печати

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