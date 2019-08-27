Начат ремонт автомобильной дороги Новокуйбышевск - поселок Речников

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Начат ремонт автомобильной дороги Новокуйбышевск - поселок Речников

27 августа 2019 16:36
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Автомобильная дорога соединяет городские округа Новокуйбышевск и Самару и выполняет функцию «маятниковой миграции» населения между двумя городами.
В Волжском районе Самарской области начат ремонт региональной автомобильной дороги Новокуйбышевск - поселок Речников. Государственный контракт на проведение работ заключен с ООО «КД ПМК».

Автомобильная дорога соединяет городские округа Новокуйбышевск и Самару и выполняет функцию «маятниковой миграции» населения между двумя городами. Ремонт трассы по многочисленным обращениям граждан включен в перечень объектов ремонта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Согласно государственному контракту в 2019-2020 годах подрядная организация должна отремонтировать 6,1 км автомобильной дороги. В ходе ремонта будут проведены работы по замене верхнего слоя покрытия проезжей части на щебеночно-мастичный асфальтобетон, обновлению бортового камня и дорожного полотна на остановках общественного транспорта. В настоящее время на автомобильной дороге ведется фрезерование старого дорожного покрытия.

Напомним, в 2019 году в Самарской области нацпроектом предусмотрены дорожные работы на 96 объектах общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели направлено 5,77 млрд руб., в том числе 3,26 млрд руб. — средства федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства, передает пресс-служба облправительства. 
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