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Дорожники ликвидируют подтопление трассы М-5 «Урал» в Тольятти
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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Дорожники ликвидируют подтопление трассы М-5 «Урал» в Тольятти

28 февраля 2020 15:42
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Ведутся работы по откачке воды на участке дороги (км 974), задействованы четыре насоса. К устранению подтопления привлечены городские коммунальные службы.
В связи с резким повышением температуры воздуха и интенсивным таянием снега затруднено движение на трассе М-5 «Урал» в г. Тольятти и в районе плотины Жигулевской ГЭС.

Силами подрядной организации ведутся работы по откачке воды на участке дороги (км 974), задействованы четыре насоса. К устранению подтопления привлечены городские коммунальные службы.

ФКУ «Поволжуправтодор» просит водителей быть внимательным, соблюдать правила дорожного движения с учётом сложившейся обстановки, передает пресс-служба облправительства. 
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