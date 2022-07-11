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Знергетики «Т Плюс» напомнили о детской безопасности в период летних каникул

11 июля 2022 16:30
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В летний период отмечается рост травм среди детей и подростков, связанный с нарушением ими правил безопасности вблизи потенциально опасных объектов.

В Самаре состоялась встреча представителей ресурсоснабжающих организаций и общественников по вопросам детской безопасности и правил размещения игровых площадок.

В пресс-центре газеты «Аргументы и факты» энергетики, коммунальщики, юристы, специалисты городской администрации и руководство Общественной палаты Самарской области обсудили результаты проверок охранных зон инженерных коммуникаций, работы по устранению незаконных построек, представляющих опасность для горожан. Так, благодаря взаимодействию энергетиков и городской администрации в 2021-2022 гг. в Самаре демонтировано порядка 160 объектов, расположенных в охранной зоне тепловых сетей.

По состоянию на начало июля 2022 года, персоналом «ПТС» в ходе регулярных рейдов выявлено 300 объектов, размещенных с нарушением охранных зон подземных коммуникаций. Среди них гаражи, модульные магазины, автостоянки, торговые палатки и игровые площадки. По результатам рейдов списки всех опасных сооружений были направлены в районные и городские администрации. Собственники объектов проинформированы о необходимости устранения нарушений в кратчайшие сроки.

Участники встречи отметили, что в летний период отмечается рост травм среди детей и подростков, связанный с нарушением ими правил безопасности вблизи потенциально опасных объектов. К таким относятся, в том числе, надземные тепловые сети, крышки теплокамер и места ремонта теплосетевых объектов, как в областной столице, так и в Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Особое внимание горожанам следует обратить на гидравлические испытания тепловых сетей, которые проходят в летний период, а также на несанкционированные постройки в охранных зонах подземных коммуникаций.

«Энергокомпания задействует различные каналы информирования детей и их родителей о важности соблюдения правил безопасности вблизи энергетических объектов – проводит тематические уроки в учебных заведениях, распространяет наглядные полиграфические материалы среди учащихся, организует творческие мероприятия. Крайне важно, чтобы масштабную информационную кампанию энергетиков поддержали родители, ведь детские шалости и игры вблизи энергообъектов крайне опасны», - отметила руководитель Службы безопасности труда и охраны здоровья Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Елена Куликова.

«Т Плюс» напоминает, что сообщить о дефектах на коммуникациях или фактах незаконного размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в круглосуточную интернет-приемную или по телефонам (846) 953-79-04 и 279-79-79.

 

Теги: Т ПЛЮС

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