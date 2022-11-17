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Жителям Самарской многоэтажки привезли деревянный туалет из-за засоров

17 ноября 2022 13:43
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Жителям Самарской многоэтажки привезли деревянный туалет из-за засоров

Килограмм луковой шелухи, пачка салфеток, три стакана жира - рецепт качественного засора канализации. Жители 126 дома по ул. Аэродромной этот рецепт знают наизусть и регулярно им пользуются. В этом году специалисты «РКС-Самара» выезжали к этому дому чистить канализационные трубы 9 раз. Получается, что стабильно примерно раз в месяц в доме возникают перебои с водоотведением и водоснабжением, в ожидании бригады жители страдают без удобств. И всё из-за действий некоторых недобросовестных жильцов, которые регулярно сбрасывают в унитаз и раковину обычный бытовой мусор.

Для таких нерадивых граждан сотрудники цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» привезли к дому на Аэродромной уличный деревянный туалет, как напоминание о том, к чему придётся вернуться, если вывести из строя сети водоотведения. Прохожие изучали обучающие плакаты, местные жители наблюдали из окон, а самые любопытные увидели то, что попало в трубы канализации за пару дней. Специалисты предприятия извлекли из колодцев специальные ловушки и показали весь тот мусор, который жильцы набросали в трубы: остатки продуктов, очистки, жир и главный элемент любого засора - влажные салфетки из нетканого материала.

Сети канализации нельзя использовать как мусорную корзину, они предназначены для приёма сточной воды с естественными отходами жизнедеятельности человека. Любой твёрдый мусор собирается в трубах, запутывается, образует пробку и не даёт стокам идти дальше. Результат: засор, излив стоков, отсутствие воды и канализации. Чтобы этого не происходило, нужно соблюдать правила пользования канализацией: выбрасывать мусор в ведро, а не в унитаз и раковину.

 

Теги: РКС-Самара

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