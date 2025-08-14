Я нашел ошибку
Губернатор Самарской области перенёс администрацию Волжского района в Рощинский
Губернатор Самарской области перенёс администрацию Волжского района в Рощинский
Учительница географии из Тольятти вышла в полуфинал федерального шоу «Классная тема!»
Учительница географии из Тольятти вышла в полуфинал федерального шоу «Классная тема!»
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
Жителям 849 домов Самарской области начисление за тепло производится по нормативу
Жителям 849 домов Самарской области начисление за тепло производится по нормативу
Самарчанка обокрала магазин в Кинель-Черкасском районе
Самарчанка обокрала магазин в Кинель-Черкасском районе
Тольяттинец повелся на заманчивое предложение мошенника
Тольяттинец повелся на заманчивое предложение мошенника
S7 Airlines оштрафована за отказ пассажирам в перевозке
S7 Airlines оштрафована за отказ пассажирам в перевозке
Самарцы забыли забрать в МФЦ 650 тысяч пакетов документов на недвижимость
Самарцы забыли забрать в МФЦ 650 тысяч пакетов документов на недвижимость
Жителям 849 домов Самарской области начисление за тепло производится по нормативу

14 августа 2025 10:59
83
14 августа 2025 10:59

Жителям 849 домов Самарской области начисление за тепло производится по нормативу

На сегодняшний день 1111 объектов региона, в том числе 849 жилых зданий, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. Это означает, что начисление за отопление и горячее водоснабжение для жильцов этих домов «ЭнергосбыТ Плюс» производит по нормативу, который больше, чем показания прибора.

Энергетики обращают внимание, что расчёт по нормативу не позволяет экономить в период теплых температур. Для промышленных, бюджетных и коммерческих предприятий начисление производится по тепловой нагрузке объекта, что также приводит к дополнительным затратам клиентов.

«Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений, — это первый и самый важный шаг к экономии», — уверен технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов (справка о прохождении поверки, либо акт замены и паспорт нового счётчика) на электронную почту: samara@esplus.ru.  

