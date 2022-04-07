Жители 915 многоквартирных домов Самарской области перешли на оплату тепла по факту

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С начала 2022 года жильцы 48 многоквартирных домов Самары, Тольятти и Сызрани приняли решение о переходе на оплату тепловой энергии по «1/7», т.е. по фактическому потреблению – исключительно в отопительный период. На сегодняшний день уже 915 жилых домов региона перешли на такую систему.

Этот способ оплаты все чаще выбирают благодаря прозрачности начислений. Жильцам домов, которые перешли на «1/7», не нужно оплачивать тепло в летние месяцы, они не получают счета с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года. Кроме того, знание фактических величин потребления тепловой энергии позволяет контролировать ресурсы и экономить их за счет внедрения энергосберегающих мероприятий.

«Жителям многоквартирных домов нужно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по фактическому потреблению, то есть только в отопительный период. Затем протокол мероприятия нужно доставить в энергокомпанию, и уже в ближайшем отопительном сезоне порядок оплаты изменится», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее узнать, чем отличаются способы оплаты за тепло, можно из видео.