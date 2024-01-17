Жидкие бытовые отходы в Самаре загоняют в жёсткие рамки

153

В городе есть только два законных пункта приёма бытовых сточных вод.

В конце 2023 года в управление «РКС-Самара» были переданы две городские сливные станции для приёма сточных вод из выгребных ям. Правда, назвать их «сливными станциями» можно лишь условно: они полностью выработали свой технический ресурс, нуждаются в глобальной технической перестройке. Специалисты «РКС-Самара» разрабатывают программу реконструкции объектов и варианты финансирования.

Пока станции в пос.Мехзавод и на ул.Береговой являются единственными разрешёнными точками слива в городскую канализационную сеть сточных вод, вывозимых из частных хозяйств. В любые другие места, в том числе в канализационные колодцы, овраги, озёра, ямы сливать жидкие бытовые отходы категорически запрещено.

ВАЖНО: Слив стоков промышленных предприятий и химических производств в городские канализационные сети находится под полным запретом. Эти стоки должны проходить через специальные очистные сооружения!

Однако, незаконный слив ЖБО не прекращается, в ресурсное предприятие регулярно поступают жалобы на нарушителей. Представители муниципалитета предложили наказывать нерадивых дельцов рублём: направили в Самарскую Губернскую Думу предложения дополнить Закон Самарской области статьёй о штрафах для нарушителей. Если предложение будет реализовано, то граждане за нарушение должны будут заплатить до 1500 рублей, должностные лица - до 2500 рублей, а юридические лица - от 15000 до 50000 рублей.

Жителей, заметивших незаконный слив из ассенизаторских машин в любое другое место, кроме установленных станций (в п.Мехзавод и на ул.Береговой), просят сообщать об этом в ресурсную организацию: через раздел «Сообщить о проблеме» на сайте samcomsys.ru